WhatsApp'a 'oh be' dedirten özellik geliyor

Geçen hafta WhatsApp, HD fotoğraf desteğini ve WhatsApp'tan yüksek çözünürlüklü fotoğraf gönderme seçeneğini duyurdu. O dönemde şirket, HD video desteğinin de yakında sunulacağını açıklamıştı. Bu konuda herkesin merakla beklediği gelişme nihayet gerçekleşti.



"Whatsapp için HD video dönemi"

TechCrunch'a yapılan açıklamada şirket, HD video desteğinin şimdilerde hem iOS hem de Android kullanıcıları için mevcut olduğunu doğruladı.

HD Fotoğraf özelliği gibi HD Video özelliği de kullanıcılara yüksek çözünürlüklü videoları WhatsApp üzerinden paylaşma olanağı sağlıyor. Daha önce yüksek çözünürlüğe sahip videolar, uygulamanın daha önceki çözünürlük sınırı çerçevesinde 480p'ye sıkıştırılıyordu. Kullanıcılar artık videoları HD olarak gönderebiliyor.





Buradaki süreç ise nırmalde HD fotoğrafların paylaşılması ile aynı görünüyoer. Paylaşmak istediğiniz video seçeneğini alşdıktan sonra ekranın üst kısmında bulunan Yeni HD butonuna tıklayın. Daha sonraönünüze çıkan standart kalite ve HD kalite ve her biri için dosya boyutu olmak üzere iki seçeneğin bulunduğu bir iletişim kutusu görünecektir. Videoyu HD kalitesinde göndermek için HD kalitesini seçin ve gönder düğmesine tıklayın.

Alıcılar, paylaşılan videonun normal mi yoksa HD olarak paylaşıldığını bilmeleri için video mesajı geldiğinde sol alt köşesinde küçük bir HD rozetini görecektir.