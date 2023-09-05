WhatsApp'a yeni özellik: Artık yönetilebilecek

WhatsApp, beta sürümünde heyecan verici bir yeni özellikle karşımızda! Geçtiğimiz aylarda anlık görüntülü mesajları kullanıcılarına sunan WhatsApp, şimdi de bu özelliği daha iyi yönetmeyi amaçlayan "anlık görüntülü mesajları özelliğini yönetme" seçeneğini test ediyor.

Bu yeni özellik, anlık görüntülü mesajlarını daha etkili bir şekilde kullanmanıza olanak sağlıyor. Temmuz ayının sonunda WhatsApp tarafından duyurulan bu özellik, kısa süre içinde tüm kullanıcılara sunulacak.

Anlık görüntülü mesajlar özelliği, kullanıcılara 60 saniye içinde iletmek istedikleri mesajları sesli veya görsel olarak kaydetme imkanı sunuyor. Bu kaydedilen mesajları daha sonra sohbetlerinizde kullanabilir ve yanıt olarak gönderebilirsiniz. Bu özellik, hızlı iletişim için oldukça kullanışlı olacak gibi görünüyor.

WhatsApp'ın bu yeni özelliği, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirmeyi hedefliyor. Anlık görüntülü mesajlar, iletişimde daha hızlı ve anlık bir etkileşim sağlama amacı güden bir özellik olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, sesli veya görsel mesajlarını kolayca kaydedip paylaşarak iletişimlerini daha çekici ve dinamik hale getirebilecekler.

WhatsApp'ın beta sürümünde görünen bu özellik, yakın gelecekte tüm kullanıcılar için sunulacak ve WhatsApp deneyimini daha da zenginleştirecek. Artık anlık görüntülü mesajları daha fazla kontrol etmek ve kullanmak mümkün olacak. Bu yeni özellik, WhatsApp'ın kullanıcılarına sunduğu iletişim seçeneklerini daha da genişletiyor ve mesajlaşmayı daha keyifli hale getiriyor. Herkes, kısa süre içinde bu özelliği kullanarak iletişimlerini daha canlı ve etkili bir şekilde sürdürebilecek.





WHATSAPP HEYECAN VERİCİ BİR ÖZELLİK GELİYOR

WhatsApp, son güncellemelerinde kullanıcılara anlık görüntülü mesajları paylaşma özelliği sunmuştu. Ancak bu özellik, varsayılan olarak etkin olduğu için kullanıcılar tarafından devre dışı bırakılamıyordu. Şimdi ise WhatsApp, beta sürümünde bu özelliği yönetme imkanı sunarak kullanıcılarına daha fazla kontrol sağlıyor.

WhatsApp'ın beta sürümündeki son güncellemeler, Android ve iOS kullanıcılarına anlık görüntülü mesajları paylaşma özelliğini daha kolay yönetme imkanı sunuyor. Bu güncelleme sayesinde kullanıcılar, istedikleri takdirde bu özelliği devre dışı bırakabilirler.

Özellikle beta test kullanıcıları için sunulan bu yeni özellik, Android için WhatsApp beta sürümünün Google Play Store üzerinden ve iOS için WhatsApp beta sürümünün TestFlight uygulaması üzerinden yüklendiğinde kullanılabiliyor. Yakın gelecekte ise daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor.

Bu güncelleme, WhatsApp kullanıcılarına daha fazla esneklik ve kontrol sağlıyor. Artık anlık görüntülü mesajları paylaşma özelliği isteğe bağlı olarak etkin veya devre dışı bırakılabilir. Bu, kullanıcıların kendi tercihlerine göre WhatsApp deneyimini özelleştirmelerine imkan tanıyor.

WhatsApp'ın bu yeni özelliği, kullanıcıların daha rahat ve kişiselleştirilmiş bir şekilde anlık görüntülü mesajları paylaşmalarına yardımcı oluyor. Özellikle gizlilik ve güvenlik konularında daha fazla kontrol sağlama amacı güden WhatsApp, kullanıcılarının isteklerini ön planda tutuyor. Bu özellik sayesinde anlık görüntülü mesajları paylaşmak isteyenler, bu özelliği istedikleri gibi yönetebilirler.