WhatsApp'ın bu özelliğini kimse bilmiyor! Emojinin sonuna bunu ekleyince bakın neler olacak

WhatsApp, iletişim uygulamaları arasında en popüler seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle son zamanlarda yapılan güncellemelerle kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirdi. 2021 yılında yaşanan "Gizlilik Sözleşmesi" krizinin etkilerini azaltmak için adımlar atan WhatsApp, birçok gizli özellikle dolu. Bu özellikler sayesinde mesajlaşırken daha keyifli anlar yaşanabilir. Bu yazıda, pek bilinmeyen bir WhatsApp özelliğine odaklanacağız.

Nasıl Yapılır?

WhatsApp Yazı Fontlarını Değiştirme

WhatsApp'ta eğlenirken yazı fontlarını da değiştirmek mümkün. Bunun için belirli adımları takip etmek gerekiyor. Bu adımları izleyerek gönderdiğiniz mesajların yazı fontunu değiştirebilirsiniz. WhatsApp'ta üç farklı yazı tipi bulunuyor:

İtalik (eğik yazı fontu)

Kalın (bold yazı fontu)

Üstü çizili yazı fontu

Bu yazı tiplerini oluşturabilmek için metnin başına ve sonuna özel işaretler eklemeniz gerekiyor. Örneğin, mesajınızın başına ve sonuna alt tire (_) eklerseniz, o metin italik olarak görünecektir. Aynı şekilde, metni başında ve sonunda yıldız (*) işareti kullanırsanız, metin kalın olarak gözükecektir. Bunların yanı sıra, mesajın başına ve sonuna tild (~) işareti eklemek de üstü çizili yazı fontunu oluşturur.





Emojilerin Boyutlarını Küçültme

WhatsApp'ta binlerce emoji arasından seçim yapabilirsiniz. Emojiler duyguları ifade etmek için harika bir araçtır. Ancak bu emojilerin boyutlarını küçültmek de mümkün. Özel karakterler kullanarak gönderdiğiniz emojilerin boyutlarını küçültebilirsiniz. Emojinin başına ve sonuna bazı özel karakterler ekleyerek bu küçültmeyi sağlayabilirsiniz. Örneğin,şeklinde bir emojinin arasına alt tire eklemek boyutunu küçültecektir. Bu özellik, cümle içerisinde kullanılan emojilerin görünümünü korumak için sıklıkla kullanılır.

iPhone Kullanıcılarına Kısayollar

iPhone kullanıcıları, bu özelliklere daha hızlı erişebilir. Metni seçerek iki kez tıkladığınızda, metni biçimlendirme seçeneklerine erişebilirsiniz. Bu seçenekler arasında "B_I_U" bulunur. Bu seçeneği seçerek metni kolayca kalın, italik veya üstü çizili hale getirebilirsiniz.

Hızlı Cevap Verme Kısayolu

Cevaplamak için Mesajı Sağa Kaydırın

Hızlı bir şekilde cevap vermek için, mesajın üzerine parmağınızı sağa kaydırarak hızlı cevap özelliğini kullanabilirsiniz. Bu yöntemle mesajı alıntılayarak hızlı bir şekilde yanıtlayabilirsiniz.

Metin Biçimlendirme Kısayolları

Kalın, İtalik ve Üstü Çizili Metin

WhatsApp'ta metni biçimlendirmek için kullanabileceğiniz kısayollar bulunmaktadır. Metni kalın yapmak için metnin başına ve sonuna * işareti ekleyin; italik yapmak için _ işaretini kullanın ve üstü çizili yapmak için ~ işaretini kullanın.





Örnek:

Kalın: merhaba → merhaba

İtalik: merhaba → merhaba

Üstü çizili: merhaba → merhaba

Görüntülü Arama Kısayolları

Arka Kamera ile Başlatın

Görüntülü arama yaparken genellikle ön kamera kullanılır. Ancak arka kamerayı kullanarak görüşmeyi başlatmak isterseniz, görüntülü arama simgesine uzun süre basılı tutarak arka kamerala başlayabilirsiniz.

Gizli Okuma İpuçları

Mavi Tikleri Devre Dışı Bırakın

Okundu bilgisi yani mavi tikleri devre dışı bırakmak isterseniz, Ayarlar → Hesap → Gizlilik → Okundu Bilgisi seçeneğini kapatmanız yeterli olacaktır.

Uçak Modu ile Gizli Okuma

Bir mesajı gizlice okumak isterseniz, uçak modunu açarak internet bağlantınızı kesin, mesajı okuyun, ardından uçak modunu kapatın. Böylece mesajın okunduğu bilgisi karşı tarafa gitmez.

Arkadaşlarınızı Hızlıca Ekleyin

Yakındaki Kişileri Ekleme

WhatsApp'ta yakındaki kişileri hızlıca eklemek için QR kodlarını kullanabilirsiniz. Ayarlar → QR Kodu seçeneğine gidin, arkadaşınızın QR kodunu tarayın veya kendi QR kodunuzu gösterin.

Sonuç olarak, bu yazıda WhatsApp'ta az bilinen bazı kısa yollar ve ipuçlarına odaklandık. Bu ipuçları sayesinde WhatsApp'ı daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.