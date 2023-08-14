WhatsApp'ın yeni özelliği eşlerin arasını açacak! Hem Android hem iOS'ta başladı

WhatsApp'a Uzun Beklenen Özellik Geldi: Tek Telefonda İki WhatsApp Hesabı Kullanma Dönemi Başladı!

WhatsApp kullanıcılarına sevindirici haber geldi: Aynı telefonda iki WhatsApp hesabı kullanabilme özelliği artık beta kullanıcılarının erişimine açıldı. Bu yeni çoklu hesap seçeneği sayesinde kullanıcılar, aynı telefonda iş ve kişisel hesaplarını ayrı tutabilecek, geçiş yaparak kolaylıkla yönetebilecekler.

Meta şirketinin sahibi olduğu popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir beklediği önemli bir özelliği nihayet getiriyor. Çoğu kullanıcının taleplerini yanıtlar nitelikte olan 'çoklu hesap' özelliği, beta kullanıcıları için erişime açıldı.



Android WhatsApp beta güncellemesi (2.23.17.8), kullanıcılara birden fazla hesap eklemeyi mümkün kılıyor. Yeni eklenen menü sayesinde ayarlarda görünen bu seçenek, hesaplar arasında geçiş yapmayı oldukça kolaylaştırıyor. Her hesap için ayrı konuşmalar ve bildirimler tutulurken, eklenen yeni hesaplar kullanıcı çıkış yapmadıkça cihazda aktif kalıyor.

Artık aynı telefonda hem kişisel hem de iş hesabını yönetmek isteyenler için bu özellik büyük bir kolaylık sağlayacak. WhatsApp'ın bu adımı, kullanıcı deneyimini daha esnek hale getirme yönündeki çabalarını gözler önüne seriyor. Uygulamanın gelecekteki güncellemeleriyle bu özelliğin daha geniş kitlelere sunulması bekleniyor.





WhatsApp Kullanıcıları İçin Büyük Kolaylık: Aynı Telefonla İki WhatsApp Hesabı Kullanma Rehberi!

WhatsApp kullanıcılarının yıllardır beklediği ve sıkça talep ettiği özellik nihayet geldi: Tek telefonla birden fazla WhatsApp hesabı kullanma dönemi başladı. İşte bu yeni ve oldukça pratik özelliği kullanarak aynı telefonda iki farklı WhatsApp hesabını nasıl yönetebileceğinize dair adımlar:

1. WhatsApp uygulamasını açın.

2. Ayarlar bölümüne girin.

3. Profil fotoğrafınızın yanındaki ok simgesine dokunun.

4. "Hesap Ekle" seçeneğini tıklayarak ikinci hesabınızı ekleyin.

5. Aynı bölümde, hesaplar arası geçiş yapabilirsiniz.

Özellikle iş ve özel hayatı ayrı tutmak isteyen kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayan bu özellik, uzun süredir bekleniyordu. Artık iki farklı WhatsApp hesabını tek bir telefonda yönetmek çok daha basit ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Bu adımları takip ederek, iş ve kişisel iletişimleri ayrı tutmak isteyenler rahatlıkla iki hesabı da aynı telefonda kullanabilecekler.

WhatsApp'ın çoklu hesap özelliği, uzun süredir beklenen bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar artık aynı telefonda iki farklı WhatsApp hesabını yönetmek için ek uygulamalar veya ikinci telefon ihtiyacı duymadan kolayca kullanabilecekler. Bu özellikle iş ve özel hayatın ayrılması gereken durumlarda büyük bir rahatlık sağlayacak ve kullanıcıların iletişimi daha pratik bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyacak.