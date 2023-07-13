WhatsApp'ta anonim mesajlaşma dönemi başlıyor: Numarayı gizlemek mümkün olacak

Tüm dünyada milyonlarca insan tarafından tercih edilen WhatsApp uygulaması yeni güncellemelerini duyurmaya devam ediyor. Bu güncelleme çok ses getirecek! Artık numaralar gizlenebilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

WHATSAPP NUMARA GİZLEME ÖZELLİĞİ

Milyonlarca insanın tercih ettiği konuşma ve mesajlaşma uygulaması WhatsApp sık sık yeni güncellemelerini duyuruyor. Yeni uygulamaya göre gruplarda konuşurken üyeler numaralarını gizleyebilecek.





Yeni özelliğe göre telefon numaraları yalnızca topluluk ve gruplardaki yöneticiler tarafından görüntülenecek. Yapılan haberlere göre gruplara dahil olan kullanıcılardan numaranız gizlenebilecek. Aynı zamanda telefon numarası gizli olan bir kişiyle özel iletişim kurmak için numarayı gizleyen kişiye istek gönderilecek. Yeni özelliğin henüz deneme aşamasında olduğu öğrenildi.