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WhatsApp'ta anonim mesajlaşma dönemi başlıyor: Numarayı gizlemek mümkün olacak

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WhatsApp'ta anonim mesajlaşma dönemi başlıyor: Numarayı gizlemek mümkün olacak
WhatsApp uygulaması kullanıcılarına sık sık yeni özelliklerini sunmaya devam ediyor. Peki numara gizleme nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde.

Tüm dünyada milyonlarca insan tarafından tercih edilen WhatsApp uygulaması yeni güncellemelerini duyurmaya devam ediyor. Bu güncelleme çok ses getirecek! Artık numaralar gizlenebilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

WHATSAPP NUMARA GİZLEME ÖZELLİĞİ

Milyonlarca insanın tercih ettiği konuşma ve mesajlaşma uygulaması WhatsApp sık sık yeni güncellemelerini duyuruyor. Yeni uygulamaya göre gruplarda konuşurken üyeler numaralarını gizleyebilecek. 

whatsapp numara gizleme özelliği geliyor

Yeni özelliğe göre telefon numaraları yalnızca topluluk ve gruplardaki yöneticiler tarafından görüntülenecek. Yapılan haberlere göre gruplara dahil olan kullanıcılardan numaranız gizlenebilecek. Aynı zamanda telefon numarası gizli olan bir kişiyle özel iletişim kurmak için numarayı gizleyen kişiye istek gönderilecek. Yeni özelliğin henüz deneme aşamasında olduğu öğrenildi. 

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