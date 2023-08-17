WhatsApp'ta bu özellik tamamen değişiyor! Uygulamayı güncelleyen şaşıp kalacak

Ülkemize geldiği günden itibaren hepimizin hayatının vazgeçilmezi olan Watsapp mesajlaşma uygulamaları arasında hep ilk sıralarda yer almaktadır. Ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde milyonları aşkın kullanıcısı olan Watsapp tüm kullanıcılarına büyük bir sürpriz yaptı. Detaylar haberimizde…







WHATSAPP KULLANANLAR DİKKAT: TAMAMEN DEĞİŞİYOR! YÜKSEK GÜVENLİK İÇİN...

WhatsApp geliştiricileri yakında yeni bir özellik başlatacak. Bu özellik sayesinde ekran kilidi kullanarak güvenlik sağlamak mümkündür. Yeni özelliğin detayları merak ediliyor. Detaylar burada…

WhatsApp, mesajlaşma uygulamaları arasında popülaritesini korumaya devam ediyor. Uygulamadan sürekli yenilik haberleri geliyor. Geliştiriciler, WhatsApp'ı daha kullanışlı hale getirmek için çalışıyor. Öte yandan güvenlik için farklı düzenlemeler yapılmıştır. Bu sayede uygulama üzerinden gönderilen mesajlar, belgeler ve görsel öğeler korunacaktır.

WhatsApp birçok kişi tarafından kişisel ve profesyonel amaçlarla kullanılmaktadır. Bu nedenle güvenlik risklerinin önlenmesi daha da önem kazanmaktadır. Geliştiriciler, güvenlik açıklarını önlemek için yeni bir özellik sunacaklarını duyurdular. Bu özellik sayesinde web sürümünde ekran kilidini kullanmak mümkündür. Bu, mesajlara ve diğer verilere yetkisiz erişimi önleyecektir.

WHATSAPP WEB ÜZERİNDEN EKRAN KİLİDİ YAPILACAK

Uygulamanın web beta sürümü için yeni bir özelliğin kullanıma sunulacağına dair raporlar var. Bu nedenle WhatsApp Web kullanıcıları isterlerse ekran kilidi özelliğine sahip olacaklar. 2.2333.11 kodlu beta sürümünde bu özellik bazı kullanıcılara açılmıştır. Kullanıcılar yeni özelliği test edecek. Her şey yolunda giderse, özellik yakında diğer kullanıcılara da açılacak.

EKRAN, ŞİFRE İLE AÇILACAK

Yeni özellik, şifre ile ekranın kilidini açacaktır. Şifre girilmezse ekran açılmaz. Bu sayede WhatsApp'ını kişisel bilgisayarda ya da paylaşımlı bir cihazda unutan kişiler için herhangi bir güvenlik riski oluşmamaktadır.

Bu özelliğe erişmek isteyen kullanıcıların öncelikle "Gizlilik" bölümüne gitmesi gerekmektedir. Bu bölümdeki “Ekranı kilitle” seçeneğini tıklayın. Seçeneği etkinleştiren kullanıcılar, yeni özellikten kolayca yararlanabilir. Bu nedenle, WhatsApp web sitesini açarken şifre kullanılmalıdır.

Bu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz tam olarak bilinmiyor. Öte yandan, bu işlevin masaüstü sürümü için kullanılabilir olup olmadığı üzerinde çalışıyoruz. Yeni özellikler sayesinde WhatsApp her geçen gün daha güvenli hale geliyor.