WhatsApp'ta bunları yapanın başı çok ağrır! Kimsenin bilmediği o hata deşifre oldu

Whatsapp, dünya camiasında milyonlarca kullanıcıyı hizmet sunarken uygulama sayesinde anında metin mesajları, fotoğraf ve video paylaşımları yapılırken sesli ve görüntülü aramalar yapılabilir. Whatsapp kullanırken asla yapılmaması gereken hatalar ve bunları nasıl önleneceğine dair tüm detaylar...

Dolandırıcıların çoğalmasıyla beraber insanlardan para çalabilmek için yalanlar kullanılırken genellikle Whatsapp kullanım süresi veriliyor. Ödeme bilgilerinizi girebilmeniz için link gönderilirken bu türde gelen mesajlara itibar edilmemesi gerekenler öneriliyor. Whatsapp, ücretsiz bir uygulama olurken reklam olmadan ücretsiz olarak Whatsapp uygulaması sınırsız olarak kullanılır.

WhatsApp tarafınan yapılan şüpheli bağlantılar, kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçirmeye ya da cihazlara zarar verilen durum olarak görülüyor. Bu tür bağlantılara tıklamak, siber saldırılara neden olmasıyla riskler arttırılır.





''HERKESTEN SİL'' ÖZELLİĞİ

Whatsapp üzerinden mesajlar gönderilirken hem kendinizden hem de karşıdakinin ekranında silinirken bu özellikle kullanılır. Söylentiler üzerinden bu süre sınırı 2 güne kadar uzatılması hedefleniyor. Bu sürenin aşılmasıyla beraber gönderilen mesajların yalnızca kendinden silinebilir. Eğer mesajı attıkta sonra pişman olanlara yalnızca 1 saate kadar süre tanımlanıyor.

İki adım üzerinden doğrulama yapılarak hesabın güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir adım atılır. WhatsApp’ta iki adımlı doğrulamayı etkinleştirmeden önce, uygulamaya erişim sağlayan cihazlar üzerinden şüpheli durumların etkinliği yaşanır. Ayarlar - Hesap - İki adımlı doğrulama yolunu izleyerek etkinleştirir.

YANLIŞ KİŞİLERE MESAJ GÖNDERME

Whatsapp kullanıcıları, yanlış kişilere ya da gruplara mesaj gönderme hatası yapıldığında kullanıcıların özel bilgileri istenmeden kişilerle paylaşması durumunda gizlilik sorunların yaşanmasına yol açılır.