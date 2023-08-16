WhatsApp'ta ekranı açık unuttum derdine son! Gizli takipçiler yeni özelliğe çok üzülecek

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların gizliliğini daha da artırmayı amaçlayan yeni bir güvenlik özelliği ile gündemde. WhatsApp, Web sürümüne eklediği ekran kilidi özelliği ile kullanıcıların verilerini daha iyi koruma altına almaya hazırlanıyor.



WhatsApp'ın beta sürümünde test edilmeye başlanan bu özellik sayesinde, kullanıcılar WhatsApp Web'e erişim sağladıklarında ekran kilidiyle karşılaşacaklar. Bu yeni güvenlik katmanı, özellikle iş yerinde veya paylaşılan bilgisayarlarda kullanıldığında kullanıcıların gizliliğini en üst düzeyde korumayı hedefliyor.





WhatsApp Web'in 2.2333.11 kodlu beta sürümünde tespit edilen bu özellik, kullanıcıların her girişte özel bir şifre girmelerini gerektirecek. Şifre girilmeden WhatsApp Web'e erişim sağlanamayacak, böylece yabancı gözlerden koruma sağlanmış olacak. Kullanıcılar, "Gizlilik" ayarları bölümünden bu özelliği etkinleştirebilecekler ve her oturum açışlarında yeni bir şifre belirlemeleri gerekecek.

Henüz beta sürümde olan bu ekran kilidi özelliğinin, yakın gelecekte tüm WhatsApp kullanıcılarına sunulması bekleniyor. Masaüstü sürüm için ise bu özelliğin geleceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

WhatsApp'ın bu yeni güvenlik adımı, kullanıcıların verilerinin korunmasına ve gizliliğinin daha da güvence altına alınmasına yardımcı olacak gibi görünüyor. Bu özellik, WhatsApp'ın kullanıcı odaklı yaklaşımını bir adım daha ileri taşıyor.