WhatsApp'ta hayalinizdeki sticker'lar yapay zeka ile üretilecek!

WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeni özelliklerin üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Android cihazlar için WhatsApp'ın yeni beta güncellemesinde, aynı cihaza birden çok hesap eklemenize izin veren bir özellik kullanıma sunulduktan hemen sonra , WhatsApp şimdi mesajlaşma deneyimini daha iyi hale getirmeye odaklandı. Yakın tarihli bir güncelleme, sınırlı sayıdaki beta test kullanıcısının bugün itibariyle yapay zeka çıkartmaları oluşturabileceğini ortaya koydu.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİYLE ÇIKARTMA OLUŞTURULACAK





WABetaInfo haberine göre ekran görüntüsüne bakıldığında klavyeyi açtığınızda çıkartma sekmesinin içinde yeni bir "Oluştur" butonu çıkıyor. Bu seçeneği tıklayan kullanıcılar, etiketi oluşturmak için herhangi bir açıklama girecekler. WhatsApp, kullanıcıya tanıtılan açıklamalara göre oluşturulmuş bir dizi AI çıkartması sunar ve kullanıcı, sohbette hangi çıkartmanın paylaşılacağını seçebilir.

Tüm çıkartmaların ise Meta tarafından sağlanan güvenli teknolojilerin kullanılarak oluşturulduğu bildirildi. Yapay zeka tarafından oluşturulan çıkartmalar her zaman kullanıcı kontrolündedir. Çıkartmanın uygunsuz ya da zararlı olduğunu düşünüyorsanız Meta'ya bildirebilirsiniz.

Bu özelliğin isteğe bağlı bir uygulama olduğunu ve yapay zekayla geliştirilen çıkartmalarının kolayca tanınabileceğini de belirtmek gerekir. Yapay zeka destekli geliştirilen çıkartma oluşturucu, şu anda sadece bazı WhatsApp Android kullanıcısı tarafından kullanılabilir. Önümüzdeki haftalarda ise söz konusu özelliğin daha fazla kullanıcıya ulaşması beklenirken sonunda tüm WhatsApp Android kullanıcısına sunulması beklenmekte.