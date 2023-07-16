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WhatsApp'ta her şey değişiyor! Anonimler aramıza sızacak: Şaşırtan özellik geliyor

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WhatsApp'ta her şey değişiyor! Anonimler aramıza sızacak: Şaşırtan özellik geliyor
WhatsApp güncellemeleri dur durak bilmiyor. Artık anonim olabileceksiniz! Tüm detaylar haberimizde.

WhatsApp kullanıcılarının gizlilikleri ile ilgili yeni güncellemeleri duyurmaya başladı. Artık telefon numaranızı gizleyebileceksiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

WHATSAPP ANONİM GÜNCELLEMESİ

WhatsApp tarafından yapılan yeni güncellemeyle birlikte topluluklarda bulunan kullanıcılar telefon numaralarını gizleyebilecek. Yeni telefon numarası gizleme özelliğiyle birlikte gizlilik kontrolü sağlanabilecek ve kullanıcılar istedikleri zaman numaralarını gizleyebilecekler. Henüz deneme aşamasında olan güncellemenin ne zaman kullanıma sunulacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. WhatsApp anonim mesajlaşma özelliğiyle birlikte kullanıcılarına güvenli ve gizlilik endişesi olmadan mesajlaşma imkanı vermeyi hedefliyor. Ancak anonim mesajlaşılmasıyla bazı kullanıcıların rahatsızlık verebileceği de düşünülüyor. Anonim mesajlaşmanın risklerinin de göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bu güncellemeyle birlikte mesaj, kimlik hırsızlığı, siber zorbalık, kötü niyetli aktivitelere maruz kalmanın da artması tahmin ediliyor. Bu sebeple kullanıcıların anonim mesajlaşırken dikkatli olmaları gerekiyor. 

whatsapp anonim özelliği geliyor

Anonim mesajlaşma güncellemesi kişilerin özellerinin korunmasına imkan verecek. Kullanıcı istediği zaman numarasını gizleyebilecek. Anonim mesajlaşmanın da sınırları olması bekleniyor. Yasal sınırlama ve etik kurallar anonim mesajlaşma sınırlarını belirleyecek. Topluluk ve gruplarda anonim mesajlaşmanın farklı tepkilere yol açabileceği ve geleneksel iletişimi bozacağı da düşünülüyor. Yani anonim mesajlaşmanın hem olumlu hem olumsuz yanlarının olması bekleniyor. Anonim mesajlaşmanın ilerleyen zamanlarda daha çok artması bekleniyor. Gizlilik koruma ihtiyacıyla anonim mesajlaşmanın özellikleri de merakla bekleniyor. Aynı zamanda anonim mesajlaşmanın hukuki açıdan önemli sorunlar doğurması da bekleniyor. Yasal olmayan faaliyetler yapılması ya da kişilik haklarına saldırı gibi durumların da yaşanması ihtimaller dahilinde görünüyor. Bu sebeple anonim mesajlaşma ile ilgili hukuki boyutların dikkate alınarak gerekli düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Topluluk ve gruplarda yer alan insanların özgürce fikirlerini belirtebilmesi ve gizliliklerini koruyabilmeleri için anonim mesajlaşma güncellemesi epey fayda sağlayacaktır. 

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