WhatsApp'taki bu özellik çok yuva yıkar! Silinen tüm mesajlar tek tıkla geri gelecek!

Mesaj, telefon görüşmesi yapmadan karşı tarafla iletişim kurmak için kullanılan bir iletişim aracıdır. Mesajın içeriği önemli olduğu için ya da not olarak saklanması gerektiği için o bilgi silinirse alıcı zor durumda kalabilir.

Ancak bazı işlemlerin ve mesaj koruma uygulamalarının telefonunuza indirilmesi gerekir, böylece silinen mesajları kurtarabilirsiniz. Tüm mesajlar geri alınamaz, ancak çoğu platform silinmiş olsalar bile mesajları geri yükleyebilir ve görüntüleyebilir.

Silinen mesajlara ulaşmak için ne yapılması gerektiğini araştıran insanlar. Uygulamayı nasıl kuracağımı, hangi platformların silinen mesajları alabileceğini ve hangi mesajların alamayacağını bilmem gerekiyor. Bu şekilde, silinen mesajları kolayca ve stressiz bir şekilde kurtarabilirsiniz.

Silinen mesajlar nasıl kurtarılabilir?





Prensip olarak, silinen mesajlara erişmek isteyen alıcılar, İnternet üzerinden alınan mesajlara erişebilirler. Ancak, SMS olarak alınan mesajlar doğrudan bir telefon numarasına alınamaz. Metin mesajlarına yalnızca operatör günlüğü tarafından gönderilen numara ve mesajın alındığı tarih ve saat üzerinden erişilebilir.

Ancak Whatsapp ve Telegram gibi mesajlaşma fonksiyonları için tasarlanmış yazılımlar aracılığıyla alınan mesajları geri almak ve içerik olarak bulmak mümkündür. Üstelik uygulama telefonunuzda her zaman yüklüyse, mesajları sildikten sonra bile uygulamaya girerek silinen mesajları her zaman tekrar görüntüleyebilirsiniz.

Silinen mesajları kurtarmak için neye ihtiyaç var?

Bir mesajlaşma uygulaması kullanarak aldıktan sonra silinen metin olmayan mesajları kurtarmak için yapabileceğiniz birkaç şey vardır.

Mesajları almak için gerekli olanlar:

Cep telefonunuza indirmek ve yüklemek için uygulamalar,

Uygulamayı indirmek, yüklemek ve kullanmak için internet,

Silinmeden önce silinen mesajları alan telefonlar,

Başvuru sırasında ücret talep edilmesi halinde kredi kartı veya banka kartında yeterli bakiye olması gerekmektedir.

Silinen mesajları nasıl geri getirebilirim?





Silinen bir mesajın kurtarılması istendiğinde, mesajın hangi uygulamadan alındığı önemlidir. Çünkü ister Instagram, ister Whatsapp veya Telegram üzerinden alınmış olsun, silinen her mesaj için bir kurtarma uygulaması bulunmaktadır. Bir uygulama alınan bir mesajı aldığında, telefonun uygulama indirme alanına yazılır.

Örneğin, arama, WhatsApp'ta silinen mesajları kurtarma şeklinde sunulur. Bunlardan biri başvuru sonuçlarındaki yorumlara bakılarak ve başvuru ücreti hesaplanarak cep telefonunuza indirilir. İstenildiği takdirde indirilen uygulamalar için ödeme yapılacak, aksi takdirde gerekli bilgi alanları doldurulacaktır.

Bilgi alındıktan sonra, silinen mesajların cihazınıza ne zaman yeniden yüklenmesini istediğinizi soran bir bölüm göreceksiniz. Mesajlar için tarih aralığı veya zaman aralığı belirtmeniz yeterlidir. Bu işlemden sonra telefondaki uygulama, belirtilen tarih ya da saat arasında alınan tüm mesajları gösterecektir. Silinen mesajı bulun, tıklayın ve mesajı geri yüklemek için "Cihaza Geri Yükle" seçeneğini işaretleyin.

"Silinen mesajları alırken dikkat edilmesi gerekenler"





Silinen mesajları alırken, telefona yüklenen uygulama, cihazdan hangi mesajların silindiğini belirleyemez, bu nedenle telefonda belirtilen tarihe ait tüm mesajlar alınır. Bu, büyük bölümleri zaman aralıkları olarak belirtmeyi zorlaştırabilir.

Silinen mesajların zaman aralığını net bir şekilde belirlemek için kullanıcıların eski mesajları gözden geçirmesi ve kayıp mesajın hangi sohbetten sonra paylaşıldığını hatırlaması gerekir. Böylece tüm konuşmaları yeniden yaparak zaman kaybetmek yerine, silinen mesajlarınıza çok daha kısa sürede ulaşabilirsiniz.

Cep telefonlarına yüklenen uygulamalar otomatik ödemelerle borçlandırılabilmekte ve silinen mesajlara erişmek isteyen kullanıcılar farkında bile olmayabilir. Bilginiz olmadan bu tarz ödemeleri yapmak zorunda kalmamak için yorum ve bilgi kısmından fiyatına bakarak uygulamayı ücretsiz ya da ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ek olarak, silinen mesajların tekrar geri yüklenmesi amaçlanmamıştır, bu da uygulamanın her zaman telefonunuzda yüklü kalmasını sağlar.