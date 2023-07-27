WhatsApp'tan bu aramalar gelirse sakın açmayın! Anında tüm hesaplarınızdaki para gidebilir

Türkiye'de yeni bir dolandırıcılık vakası vatandaşlar endişelendirmeye başladı. Bu dolandırıcılar, halka riskli gelir vaat etmek için Google adını veya benzer markaları kullanır. Bu noktada, ulusal banka hesap bilgilerini ele geçiriyorlar.

Dolandırıcılar, geçmişte adınızın bir terör soruşturmasında yer aldığına dair yalanlar söyleyerek halkı kandırdılar. Bugüne kadar birçok kişi bu teknik kullanılarak dolandırıldı. Bu medya haberi sayesinde bu şekilde yapılan dolandırıcılık sayısı azaldı.

DOLANDIRICILAR TÜRKİYE’YE YÖNELDİ

Son zamanlarda ülkemizde hile yapmanın başka bir yolu olduğu öğrenildi. Özellikle Hindistan, ABD ve İngiltere gibi bazı ülkelerin alan kodlarını kullanıp iletişim kuran dolandırıcılar, bunun için de Whatsapp'ı kullanıyor.





Bilinmeyen yabancı numaralardan gönderilen mesajlar genellikle Youtube ve Google'ın yanı sıra Apple gibi büyük teknoloji şirketlerinin isimlerini kullanır. Dolandırıcılar, kendilerine verilen küçük işler karşılığında çok para kazanabileceklerini iddia ederek bu şirketler adına faaliyet gösterirler.

"DÜKKANI DEĞERLENDİRME"

Örneğin "Kabul ederseniz işletmenizin adını Google üzerinden göndereceğim." mesajında ​​bu işletmeye 5 yıldız vermenizin yeterli olacağı söyleniyor.

'Her oy için ücret ödenir'

Bu aşamada dolandırıcılar genel olarak iki farklı yol izliyorlar. Önce bazı görevler vererek para kazandıklarını iddia ederler. Ancak paranızın doğru adrese gönderildiğinden emin olmak için öncelikle belirlediğiniz banka hesabına göndermeniz gerekmektedir. Dolandırıcılar, para gönderdikten sonra IBAN hesabınızın otomatik olarak sistemlerine kaydedileceğini, böylece her oy için size otomatik olarak ödeme yapılacağını iddia ediyorlar.

'Banka hesabınız kullanılıyor'

Elbette bu şekilde bir sistem yok. Parayı aldıktan sonra, artık bu numarayla iletişim kuramayacaksınız. Çünkü günümüzde dolandırıcıların asıl amacı mobil bankacılığa el koymaktır.