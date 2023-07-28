WhatsApp'tan bu mesaj gelirse hemen silin! Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti

Whatsapp'ta dolandırıcılık şikayetleri son zamanlarda artmaya başladı. Google veya benzeri markalardan para kazanma sözü veren dolandırıcılar, başta bankacılık bilgileri olmak üzere hassas kullanıcı bilgilerini hedefler. Dolandırıcılar bunu WhatsApp üzerinden gönderilen tek bir mesaj veya çağrı ile yapıyor.

Türkiye'de en yaygın telefon dolandırıcılığı taktiklerinden biri de "terör soruşturmasında adın geçiyor" suçuydu. Bu yöntemde mağdur kişileri arayanlar bazen hakim, bazen savcı, bazen de güvenlik görevlisi gibi davranarak karşı tarafa baskı uygulamıştır. Kamu makamları ve kuruluşlarından gelen uyarıların yanı sıra konunun medyada yer alması bu tür dolandırıcılıkların sayısını azalttı. Ancak suçlular yerinde durmadı. Yüksek gelirlilere banka hesabı verme, kumar sitelerinde listeleme, bilerek veya bilmeyerek uluslararası kumar organizasyonlarına bulaşma gibi suçlar sıklıkla görülmektedir.

"Dolandırıcılar Türkiye'yi Hedef Aldı"





Ancak son haftalarda Türkiye'de sıklığı artan başka bir yöntem ortaya çıktı. Whatsapp, Hindistan, Pakistan, Endonezya ve muhtemelen ABD ve İngiltere'de alan kodlarını kullanarak bu işletmeyle iletişim kuran dolandırıcıların iletişim aracıdır.

Bilinmeyen numaralardan gönderilen mesajlar genel olarak Google, Youtube, Apple'ın isimlerini içeriyor. Dolandırıcılar bu şirketlerin isimlerini kullanıyor ve onlar için çalıştıkları ve kendilerine verilen birkaç küçük işten çok para kazanabilecekleri konusunda yalan söylüyor.

Mesela; bir mesajda "Kabul ederseniz mağazanızın adını Google üzerinden göndereceğiz. Tek yapmanız gereken şey ise mağazaya 5 yıldız vermek." dir. Mesajı alan kişi söz konusu eylemin kolay iş olduğunu düşünür ve üstlenmek ister. Sonra aldatma başlar...

"Parayı almak için bize ödeme yapmalısınız."





Bu noktada dolandırıcılar genellikle iki farklı yönteme başvururlar. Önce kendilerine bazı işler verilir ve para kazanacakları söylenir. Ancak, havalenin doğru adrese gönderildiğinden emin olmak için öncelikle havaleyi belirlenmiş bir banka hesabına göndermeniz istenecektir. Dolandırıcılar, para gönderdikten sonra IBAN hesabınızın otomatik olarak sistemlerine kaydedileceğini ve bundan sonra her oy kullandığınızda size otomatik olarak ödeme yapılacağını iddia ediyor.

Elbette böyle bir sistem yok. Parayı aldıktan sonra bu numarayla tekrar iletişime geçilemez. Dolandırıcıların ana hedeflerinden biri, cep telefonu hizmetinizi tamamen ele geçirmektir, bu nedenle yalnızca küçük miktarlarda gönderiyorsanız, şanslı olabilirsiniz.

"Mobil hattınızda istediklerini yapabilirler"

Mağaza puanı verme konusunda yalan söylemek, dolandırıcıların kullandığı tek yöntem değildir. Temelde çok kolay görünen ve iyi para kazandırabilen sahte yöntemler de sıklıkla kullanılmaktadır. Karşınızdaki dolandırıcılar profesyonel olsa işler daha da zorlaşabilir. Bu kişilerin amacı cep telefonu hattınıza el koymaktır. Öncelikle, bu görevi gerçekleştirmek için gerekli olduğunu iddia ettiğiniz bir form veya benzeri bir belgeyi indirmeniz için size bir bağlantı gönderilecektir. Ancak, bu bağlantıya tıklamak, telefonunuzu kötü niyetli saldırılara karşı savunmasız bırakır.

Aslında sahte bağlantı, telefon hatlarınızı mobil uygulamanızdan yönetmenizi sağlar. Bu, her bankacılık işlemi için almanız gereken güvenlik kodları başta olmak üzere önemli uygulamaların dolandırıcıların eline geçtiği anlamına gelir.





Bağlantınıza erişimi olan bir dolandırıcının yapacağı ilk şeylerden biri, hesabınıza WhatsApp aracılığıyla erişmek ve oturumunuzu kapatmak olacaktır. Yani WhatsApp'ınız aslında çalınır ve kişilerinizdeki tüm özel konuşmalarınız, fotoğraflarınız, videolarınız ve isim bilgileriniz yanlış ellere geçer.

Türk rakamlarının, bahsettiğimiz kötü niyetli grupların ellerine ne şekilde geçtiğine dair resmi bir açıklama yapılmamıştır. Uzmanlar, bilinmeyen numaralardan, özellikle de bu tür konumlardan gelen bağlantılardan arama veya mesaj alırken son derece dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Whatsapp'ta tanımadığınız numaralardan gelen aramaları ve mesajları engellemek istiyorsanız bunu birkaç basit ayar ile yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle uygulamanın ayarlar bölümüne gitmeniz gerekiyor. Gizlilik sekmesinin Aramalar bölümündeki Bilinmeyen Kullanıcıları Sessize Al ayarı, tanımadığınız numaralardan gelen aramaların sesini otomatik olarak kapatır.