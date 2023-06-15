WhatsApp'tan fotoğraf paylaşanlara iyi haber! O sorun kökünden çözüldü: Android ve iOS'ta başlıyor

WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek amacıyla fotoğraf paylaşımı üzerinde yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu yenilik, hem Android hem de iOS kullanıcıları için geçerli olacak.

Yeni özellik, WhatsApp kullanıcılarının fotoğraflarını paylaşırken daha fazla seçenek sunacak. Şu anda, bir fotoğrafı paylaşmak istediğinizde, onu doğrudan sohbet penceresinden seçip göndermek zorundasınız. Ancak gelecekte, fotoğraf paylaşımı için daha fazla esneklik ve işlevsellik sunulacak.

Özellikle, kullanıcılar birden fazla fotoğrafı aynı anda seçip paylaşabilecekler. Böylece, birkaç tıklama ile birden fazla fotoğrafı aynı mesaj içinde göndermek mümkün olacak. Ayrıca, fotoğraflara çeşitli düzenleme seçenekleri de eklenecek. Kullanıcılar, fotoğrafları kırpabilir, filtreler uygulayabilir ve metin ekleyebilir.





Bu özellikle birlikte, WhatsApp fotoğraf paylaşımı daha pratik ve eğlenceli hale gelecek. Kullanıcılar, daha kolay bir şekilde anılarını paylaşabilecek ve fotoğrafları istedikleri gibi özelleştirebilecekler.

WhatsApp'ın bu yeni özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağına dair kesin bir tarih henüz açıklanmamıştır. Ancak, WhatsApp geliştiricilerinin sürekli olarak kullanıcı geri bildirimlerini dikkate aldığı ve uygulamayı daha da geliştirmek için çalıştığı bilinmektedir. Kullanıcılar, yakın gelecekte bu yeni özelliği deneyimleyebilecekler.

WhatsApp, kullanıcılarının taleplerini dikkate alarak fotoğraf paylaşımı konusunda yeni bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kullanıcılar, fotoğrafların kalitesinin düşük olmasından dolayı şikayetlerini iletti ve WhatsApp bu konuda çözüm üretmek için çalışmalara başladı.





WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre, WhatsApp yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu yeni özellik, kullanıcılara fotoğraf gönderirken daha iyi bir kalite seçeneği sunuyor. Ancak, bu seçenek yalnızca büyük boyutlu fotoğraflar seçildiğinde görünür hale geliyor. Bu seçenek, fotoğrafların orijinal kalitesinde gönderilmesini sağlamıyor, ancak görüntü boyutlarını korurken hafif bir sıkıştırma uyguluyor.

Varsayılan olarak, herhangi bir fotoğraf için standart kalite seçeneği kullanılıyor. Ancak daha iyi bir kalitede fotoğraf paylaşmak isteyen kullanıcılar, her seferinde HD seçeneğini seçmeleri gerekiyor. Yüksek kalite seçeneğiyle bir fotoğraf gönderildiğinde, fotoğraf yüksek kaliteli olarak işaretleniyor ve mesaj balonuna otomatik olarak bir etiket ekleniyor. Bu etiket, alıcının bu özellik kullanılarak gönderilen bir fotoğraf olduğunu anlamasına yardımcı oluyor.

Bu özellik, sohbetlerde paylaşılan görüntülerle sınırlı olacak. WhatsApp kullanıcıları, yeni özellik sayesinde daha iyi bir fotoğraf kalitesiyle paylaşımlarını yapabilecek ve alıcılar da gönderilen fotoğrafın yüksek kaliteli olduğunu anlayabilecek.

Şu anda, WhatsApp'ın bu yeni özelliğinin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, WhatsApp geliştiricileri kullanıcı geri bildirimlerini önemseyerek uygulamayı sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir. Kullanıcılar, yakın gelecekte bu özelliği deneyimleme fırsatına sahip olacaklar.