WhatsApp'tan sevgilileri birbirine düşürecek özellik! Artık tamamen gizlenebilecek

WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek bir özellik geliyor. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web beta sürümüne yeni bir güvenlik katmanı ekleyerek gizliliği artıracak. Artık kullanıcılar mesajlarını daha rahat bir şekilde paylaşabilecekler. İşte detaylar...





WHATSAPP KULLANICILARI İÇİN SEVİNDİREN HABER

WhatsApp Web'in 2.2333.11 kodlu beta sürümünde keşfedilen yeni özellik, kullanıcılara ekran kilidi sağlayarak gizliliği artırıyor. Bu yenilik sayesinde WhatsApp'ı açarken özel bir şifre girmeniz gerekecek, aksi takdirde uygulama açılmayacak.

Bu özellik henüz beta sürümünde bulunan kullanıcılar tarafından test ediliyor ve "Gizlilik" ayarları bölümünden erişilebiliyor. Kullanıcılar buraya girdiklerinde "Ekran Kilidi" adlı bir seçenekle karşılaşıyorlar.

Bu seçenek etkinleştirildiğinde, bir şifre belirlemek gerekecek. Şifre belirlendikten sonra, WhatsApp Web sayfasını her açtığınızda bu şifreyi girmeniz gerekecek.

Özelliğin masaüstü sürümüne gelip gelmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor. Bu yeni güvenlik katmanı, WhatsApp kullanıcılarına daha fazla güvenlik ve gizlilik sağlamayı amaçlıyor.