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WhatsApp'tan yıllardır beklenen hamle geldi! Yılların sorunu bir tıkla çözüldü

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WhatsApp'tan yıllardır beklenen hamle geldi! Yılların sorunu bir tıkla çözüldü
Whatsapp'a herkesi heyecanlandıracak özelliğini sundu. Fotoğrafların görüntü kaliteleri seçilirken bundan sonra kalitesiz görüntüler sohbetlerde yer almayacak.

Whatsapp aracılığıyla gönderilen fotoğrafların kalitesi sık sık sıkıştırılıyor olmasından ötürü orjinal kalitede karşı tarafa gönderilmiyor. Uygulama üzerinden daha hızlı dosya aktarımı için yüzde 70 oranında düşüş görülüyor.

whatsapp

Meta üzerinde duyuruda bulunan Mark Zuckerberg,Whatsapp üzerinden gönderilen fotoğrafların görüntü kalitelerini seçebileceklerini açıkladı. Bu durumda kalite kaybı yaşanmayacağının altını çizdi. Whatsapp son güncellemesine sahip olan kullanıcılar bu özellikten faydalanabilecek. WhatsApp üzerinden fotoğraf göndermeye çalışırken, ekranın üst kısmında yeni bir "HD" seçeneği bulunuyor. Buna dokunulması sayesinde fotoğraf standart kalitede mi yoksa HB olarak göndereceğinizi seçebilirsiniz.

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