X yakında yanıtlar içindeki bağlantıları engelleyebilir

Engadget, yeni aracın ilk olarak , daha önce bu tür yayınlanmamış özellikleri keşfeden bağımsız uygulama araştırmacısı Nima Owji'nin bir gönderisi aracılığıyla çevrimiçi olarak ortaya çıktığını belirtti .

Owji, basitçe, "X, gönderilerinizin yanıtlarındaki bağlantıları devre dışı bırakmanıza olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyor!" diye yazdı. Owji, potansiyel olarak yakında piyasaya sürülecek aracın neye benzediğine dair bir ekran görüntüsü de ekledi.

Özellik yeterince basit görünüyor. Sadece yanıtlardaki bağlantıları devre dışı bırakmak için işaretlenecek bir kutu olacak. Bu, popüler gönderileri spam bağlantılarıyla, genellikle şüpheli ürünlere yönlendiren hesapları durdurmak için faydalı olabilir. Diğerleri sizi yanıltmaya çalışarak kasıtlı olarak bağlantılar gönderir . Bu nedenle, bağlantı içeren yanıtları engellemek kesinlikle faydalı olabilir.

X'in güvenlik mühendisliği kıdemli yöneticisi Christopher Stanley, söz konusu özellik hakkında bir cevap yayınlayarak bunun gerçek olduğunu ve ekibinin bu aracı geliştirdiğini doğruladı.





Yakında cevaplarınızda garip bağlantılar hakkında endişelenmeden aptalca bir şaka paylaşabileceksiniz. Eskiden Twitter olan X için son zamanlarda çok fazla kötü değişiklik oldu , ancak belki bu yararlı bir araç olabilir.