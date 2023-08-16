X'de (Twitter) TweetDeck'i kullanmak artık ücretli!

Dünyanın en zengin iş insanı olarak bilinen Elon Musk, Tesla ve SpaceX'in CEO'luğunun yanı sıra geçtiğimiz yıl satın aldığı Twitter'da büyük değişimler yapıyor. Geçen yıl sosyal medya ağı Twitter platformunu 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, şimdilerde platformu tamamen dönüştürmeye kararlı olduğu görünüyor. Twitter'ın adını "X" olarak değiştirdikten ve birçok özelliği ödeme planına alan Musk, popüler araçları da satın alınabilir hale getirdi.





Platformu profesyonel bir şekilde kullanmak isteyen herkesin çok sevdiği TweetDeck adlı araç, artık sadece abonelere özel olarak hizmet verecek. Öte yandan Tweetdeck'in adını X'ten sonra "X Pro" olarak değiştirdiğini de belirtildi.

Eski adıyla Tweetdeck'i kullanmak isteyen herkes bundan sonra ücret ödemek zorunda kalacak. Çünkü X Pro uygulamasının Türkiye fiyatı 1569,99 TL oldu.

X Pro hizmeti, "X Premium" olarak da bilinen Twitter Blue da abonelik hizmetine entegre edilmiştir. Tweetdeck, özellikle işletmeler ve aynı zamanda da kuruluşlar için birden fazla hesabı yönetmek ve izlemek için etkili bir hizmet sunmaktadır.