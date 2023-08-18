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Xiaomi ezberleri bozuyor: Yeni model rakiplerini şaşırttı

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Xiaomi ezberleri bozuyor: Yeni model rakiplerini şaşırttı
Xiaomi yeni modelleriyle piyasayı sallamaya devam ediyor. Hızlı şarj cihazları tanıtıldı! Tüm detaylar haberimizde.

Xiaomi markası son dönemlerde adından en çok söz ettiren marka oldu. Yeni hızlı şarj cihazlar yoğun ilgi görüyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

XİAOMİ YENİ HIZLI ŞARJI TANITTI 

Son dönemlerde piyasanın adından en çok söz ettiren markası Xiaomi yeni 90W hızlı şarj aletini tanıttı. Yeni hızlı şarj aleti internet üzerinden 199 yuan yani 28 dolardan satışa çıktı. Yeni şarj seti Xiaomi 13 Ultra modelle ücretsiz olarak verilen hızlı şarj aletinin de aynısı olarak biliniyor. 

xiaomi hızlı şarj cihazını tanıttı

Şarj aletinin boyutu ise 55.9 x 49. 3 x 28 mm olarak tasarlandı. Şarj aleti en fazla 20 V 4.5A hızdan 90W çıkışa sahip. Çok yönlü şarj cihazı olarak anılan yeni modelin QC3.0, PD 3.0, DCP ve 90W şarjı da destekliyor. PD 3.0 özellik ise birçok cihaza uyumlu ve PPS voltaj seviyesini sunuyor. Yeni şarj aleti tasarımında ise üçüncü nesil GAN teknolojisi kullanılıyor ve bu özellik şarj aletinin ısı dayanıklılığını, hafifliğini ve boyutunu ayarlıyor. Şarj aletinin en dikkat çeken özelliği ise yangına dayanıklı ve yüksek ısıda dirençli bir kasa sunması.

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