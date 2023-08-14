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Xiaomi piyasaya yeni soluk getiriyor! Bu telefonu kaçıran üzülür

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Xiaomi piyasaya yeni soluk getiriyor! Bu telefonu kaçıran üzülür
Akıllı telefon arayışında olanlara müjde Xiaomi’den geldi. Apple’a rakip bu telefonlar çok dikkat çekiyor! Tüm detaylar haberimizde.

Telefon piyasasındaki artış devam ederken Xiaomi piyasaya yeni soluk getiriyor! Bu telefonlar kapış kapış gidecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

XİAOMİ’DEN PİYASAYA YENİ SOLUK

Telefon piyasasında fiyatlar gün geçtikçe artarken Xiaomi yeni telefonunu tanıttı. Markanın çıkaracağı yeni telefonun teknik özellikleri de heyecanla araştırılıyor. Telefonda 6.73 inç ekran olacak. Snapdragoon 8 Gen 2 işlemci olması beklenen telefonda 12 GB RAM ve 16 GB RAM özellikleri sunulacak. 

xiaomi yeni telefonunu tanıttı

Telefonun 128 GB, 256 GB, 1 TB depolama alanı seçenekleri de olacak. 50 MP, f/1.8, 23mm arka kamera ve 32 MP f/2.4 ön kamera olacak. Telefonun Türkiye satış fiyatları henüz belli olmasa da tahmini olarak vergisiz 20 bin 500 TL ve vergiler dahil 33 bin 699 TL olması bekleniyor. 256 GB telefon 872 dolardan, 512 GB 945 dolardan ve 1 TB model 1.061 dolardan satışa çıkacak.

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