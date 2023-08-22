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Xiaomi piyasayı alt üst etmeye hazırlanıyor: Yeni akıllı televizyonunu tanıttı

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Xiaomi piyasayı alt üst etmeye hazırlanıyor: Yeni akıllı televizyonunu tanıttı
Eğer uygun fiyatlı televizyon arıyorsanız bu model tam size göre! Tüm detaylar haberimizde.

Xiaomi son dönemlerde her alanda piyasaya yeni soluk getirmeye devam ediyor. Yeni model televizyonu çok dikkat çekiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

XİAOMİ'DEN UYGUN FİYATLI TELEVİZYON

Son dönemlerde elektronik fiyatları fahiş şekilde yükselmeye devam ederken Xiaomi uygun fiyatlı ve son teknoloji ürünleriyle epey dikkat çekiyor. Xiaomi Çin'de tanıttığı yeni akıllı televizyonuyla piyasaya yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Redmi televizyon A50 modeli 50 inç boyutta ve 4K ekran özelliğinde olacak. Aynı zamanda panelde 1.07 milyar renk üretilecek. 

xiaomi yeni akıllı televizyonunu tanıttı

Televizyonun içinde çift kanallı bas güçlendirme özelliğine sahip olan iki tane 10W hoparlör bulunacak. Ses sisteminin toplam çıkışı 20W olacak. Yeni telefonda 1.5 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı da kullanıcıya sunulacak. Yeni akıllı televizyonda 2.4 GHz kablosuz ağ desteği olacak ve yazılımı MIUI TV tarafından geliştirilecek. Televizyonda iki tane USB bağlantı noktası, ethernet girişi, iki tane HDMI girişi olacak. Televizyon modelinin 284 dolar, 1.349 yuan'dan satışa çıkması bekleniyor ancak televizyonun Türkiye fiyatı ile ilgili henüz net bir bilgi yok.

Teknoloji
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