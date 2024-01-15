Xiaomi telefon kullananlar yandı! Bu modeller için yolun sonu geldi
Xiaomi, güncelleme desteği sona eren cihazların bir listesini yayınladı. EOL adı verilen listede eski cihazlar ve bazı orta sınıf cihazlar yer alıyor. İşte detaylar...
Xiaomi, bu cihazlara yönelik desteğin sona erdiğini duyurdu. Listedeki modeller artık güncelleme almayacak. İşte o liste ve ayrıntılar için detaylar haberimizde...
XİAOMİ BU MODELLERİN FİŞİNİ ÇEKTİ! ARTIK GÜNCELLENMEYECEK
Xiaomi, güncellemeler söz konusu olduğunda agresif bir şirket olmaya devam ediyor. Ancak donanım sınırlamaları nedeniyle bazı modellere yönelik güncelleme desteği 5 Ocak'ta sona erdi. İşte güncelleme desteği sona eren Xiaomi modelleri...
Xiaomi, akıllı telefonları için genellikle iki yıl boyunca yazılım desteği sağlıyor ve resmi web sitesindeki EOL (Ömür Sonu) listesindeki cihazları düzenli olarak güncelliyor. Ancak EOL listesine eklenen modeller artık MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacak. Bu durum bazı kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanırken bazıları tarafından da eleştirildi.
Öte yandan Xiaomi, güvenlik açıklarına karşı hassastır ve ciddi güvenlik açıklarının tespit edilmesi durumunda, destek süresi zaten sona ermiş olsa bile, bu modeller için güncelleme sağlamayı tamamen bırakmayacak. Bu durum kullanıcı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması açısından olumlu bir adım olarak görülebilir.
GÜNCELLEME DESTEĞİ BİTEN XİAOMİ MODELLERİ:
Mi 1
Mi 2
Mi 2A
Mi 3
Mi 4
Mi 4S
Mi 4C
Mi 5
Mi 5S
Mi 5S Plus
Mi 5C
Mi 5X
Mi 6
Mi 6X
Mi 8
Mi 8 Lite
Mi 8 SE
Mi 8 UD
Mi 8 Pro
Mi 8 Explore Edition
Mi 9
Mi 9 Lite
Mi 9 Pro 5G
Mi 9T Pro
Mi 9 SE
Mi CC 9
Mi CC 9e
Mi CC 9 Pro
Mi Note
Mi Note 2
Mi Note 3
Mi Note Pro
MIX
MIX 2
Mi MAX
Mi MAX 2
Mi MAX 3
Mi A1
Mi A2
Mi A2 Lite
Mi A3 (Android One)
Mi Pad
Mi Pad 2
Mi Pad 3
Mi Pad 4
Mi Pad 4 Plus
MIX 2S
Mi MIX 2S
MIX 3
Mi MIX 3
Mi PLAY
Mi Note 10
Mi 10 Lite zoom (CN)
Mi Note 10 Lite
Mi 10 Pro (GLOBAL)
Mi 10 Pro (EEA)
Mi 10 (TR)
Mi 10 (ID)
Mi 10 (EEA)
Mi 10 (IN)
Mi 10 (RU)
Mi 10 (GLOBAL)
Mi 10 (CN)
Mi 10 Ultra (CN)
Mi 10T Pro (GLOBAL)
Mi 10T (GLOBAL)
Mi 10T Pro (EEA)
Mi 10T (EEA)
Mi 10T Pro (IN)
Mi 10T (IN)
Redmi K30S Ultra (CN)
Mi 10T Pro (LM)
Mi 10T Pro (MX)
Mi 10T (MX)