Xiaomi telefon kullananlar yandı! Bu modeller için yolun sonu geldi

Xiaomi, bu cihazlara yönelik desteğin sona erdiğini duyurdu. Listedeki modeller artık güncelleme almayacak. İşte o liste ve ayrıntılar için detaylar haberimizde...







XİAOMİ BU MODELLERİN FİŞİNİ ÇEKTİ! ARTIK GÜNCELLENMEYECEK

Xiaomi, güncellemeler söz konusu olduğunda agresif bir şirket olmaya devam ediyor. Ancak donanım sınırlamaları nedeniyle bazı modellere yönelik güncelleme desteği 5 Ocak'ta sona erdi. İşte güncelleme desteği sona eren Xiaomi modelleri...

Xiaomi, akıllı telefonları için genellikle iki yıl boyunca yazılım desteği sağlıyor ve resmi web sitesindeki EOL (Ömür Sonu) listesindeki cihazları düzenli olarak güncelliyor. Ancak EOL listesine eklenen modeller artık MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacak. Bu durum bazı kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanırken bazıları tarafından da eleştirildi.

Öte yandan Xiaomi, güvenlik açıklarına karşı hassastır ve ciddi güvenlik açıklarının tespit edilmesi durumunda, destek süresi zaten sona ermiş olsa bile, bu modeller için güncelleme sağlamayı tamamen bırakmayacak. Bu durum kullanıcı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması açısından olumlu bir adım olarak görülebilir.

GÜNCELLEME DESTEĞİ BİTEN XİAOMİ MODELLERİ:

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4C

Mi 5

Mi 5S

Mi 5S Plus

Mi 5C

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8

Mi 8 Lite

Mi 8 SE

Mi 8 UD

Mi 8 Pro

Mi 8 Explore Edition

Mi 9

Mi 9 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9T Pro

Mi 9 SE

Mi CC 9

Mi CC 9e

Mi CC 9 Pro

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi MAX 3

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi A3 (Android One)

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

MIX 2S

Mi MIX 2S

MIX 3

Mi MIX 3

Mi PLAY

Mi Note 10

Mi 10 Lite zoom (CN)

Mi Note 10 Lite

Mi 10 Pro (GLOBAL)

Mi 10 Pro (EEA)

Mi 10 (TR)

Mi 10 (ID)

Mi 10 (EEA)

Mi 10 (IN)

Mi 10 (RU)

Mi 10 (GLOBAL)

Mi 10 (CN)

Mi 10 Ultra (CN)

Mi 10T Pro (GLOBAL)

Mi 10T (GLOBAL)

Mi 10T Pro (EEA)

Mi 10T (EEA)

Mi 10T Pro (IN)

Mi 10T (IN)

Redmi K30S Ultra (CN)

Mi 10T Pro (LM)

Mi 10T Pro (MX)

Mi 10T (MX)