Yakıttan tasarruf etmek isteyenin gözü bu arabalarda! Az yakan otomobiller yok satıyor

Son günlerde Türkiye'de artan benzin ve motorin fiyatları nedeniyle araba almak isteyen vatandaşlar, araçlarının yakıt ekonomisini göz önünde bulunduruyor. İnternet üzerinden yapılan araştırmalar sonucunda, en az yakıt tüketen araçlar tercih edilmeye başlandı.



EN AZ YAKAN ARAÇLAR





Fiat Egea 1.3 Multijet

Fiat Egea, sunduğu farklı seçeneklerle piyasada popüler bir seçenek. Özellikle 1.3 Multijet motorlu sedan modeli, 100 km'de sadece 4.1 litre benzin tüketerek az yakıyor.

Renault Megane 1.5 DCi

Renault Megane Sedan, sokaklarda sıkça karşılaşılan araçlardan biri. 1.5 DCI motorlu modeli, 100 km'de 4.1 litre yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor.

Citroen C4 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8

Citroen C4, düşük hacimli dizel motoruyla öne çıkan bir model. 1.5 motor gücündeki araç, 100 km'de 3.8 litre yakıt harcayarak ekonomik bir seçenek sunuyor.

Toyota C-HR 1.8L Hybrid

Hibrit modellerin yer aldığı listede Toyota C-HR, keskin tasarımı ve hibrit motoruyla dikkat çekiyor. Elektrikli üniteyle desteklenen 1.8 motorlu araç, 100 km'de 3.8 litre benzin tüketimiyle dikkat çekiyor.

Citroen C-Elysee 1.5 BlueHDi 100 HP 6 ileri Manuel

Citroen'in B sınıfı sedan modeli C-Elysee, 100 beygir gücünde 1.5 motora sahip. 100 km'de sadece 3.7 litre yakıt tüketerek ekonomik bir sürüş sunuyor.

Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 110 HP 6MT

Peugeot 2008, B-SUV segmentindeki tek temsilcimiz. 100 km'de 3.7 litre yakıt tüketimiyle dikkat çeken araç, 130 beygir gücündeki dizel motoruyla performans ve ekonomiyi bir araya getiriyor.

Honda Jazz e:HEV

Hibrit özellikli Honda Jazz e:HEV, 1.5 litrelik benzinli ve elektrikli motoruyla 109 beygir gücüne ulaşıyor. 100 km'de sadece 3.7 litre yakıt tüketimiyle ekonomik bir seçenek sunuyor.

Toyota Corolla HB 1.8L Hybrid

Toyota'nın en çok yer aldığı liste kapsamında, Corolla HB Hybrid modeli de yer alıyor. 4 silindirli 1.8 litrelik benzinli motoru, 100 km'de sadece 3.6 litre yakıt tüketimi sağlayarak ekonomik bir sürüş deneyimi sunuyor.

Ford Focus 1.5L EcoBlue 6 ileri manuel

Ford Focus, Türkiye'de küçük modellerin satışından çekilmiş olsa da hala ekonomik seçenekler sunuyor. 1.5 litrelik turbo dizel motoruyla 120 beygir güç üreten araç, 100 km'de 3.4 litre yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor.

Toyota Yaris 1.5L Hybrid

Listede zirvede yer alan araç, en az yakıt tüketen model olarak Toyota Yaris 1.5L Hybrid oldu. 100 km'de sadece 2.8 litre yakıt harcayarak çevreci ve ekonomik bir sürüş deneyimi sunuyor.