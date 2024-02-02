Yapay zekâ destekli bir sağlık yazılımı şirketi milyon dolar fon topladı!

Cohere Health, B Serisi genişletme fonundan 50 milyon dolar topladı. Deerfield Management, Define Ventures, Flare Capital Partners, Longitude Capital ve Polaris Partners'ın katılımıyla B Serisi genişletmeye öncülük etti.

Yapay zekâ destekli şirket, tıbbi tedaviler için ön provizyon sürecini dijitalleştirmek ve otomatikleştirmek için sağlık sigortacılarıyla sözleşme yapıyor. B Serisi genişletme, Cohere'in bugüne kadarki toplam fonunu 106 milyon dolara çıkarıyor.

Cohere CEO'su Siva Namasivayam, girişimin bu kadar hızlı yükselmeyi planlamadığını söyledi. Axios'un Ekim ayında bildirdiğine göre, Cohere ilk 36 milyon dolarlık Seri B'yi Nisan 2021'de toplamış olsa da, girişim başlangıçta 24 ortasına kadar Seri C'yi toplamayı planlamamıştı.

Ancak Namasivayam, Cohere'in sağlık planlarıyla yaptığı anlaşmaların beklenenden daha hızlı ilerlediğini söyledi. Cohere'in 2023'te beş sağlık planı sözleşmesi vardı ve şimdi yıl sonuna kadar platformunda 12 ila 15 sağlık planı alma yolunda ilerlediğini söyledi.

Bu büyümeyle birlikte Cohere'in bu yıl 100 milyon dolar gelir elde etme yolunda ilerlediğini söyledi.

Daha fazla şirket sağlık sektöründe yapay zekâ teknolojisini dahil ettikçe, teknoloji, sağlık planlarına ve sağlayıcılara çok fazla zaman ve paraya mal olabilen, tipik olarak manuel olan ön izin sürecini iyileştirme potansiyeli nedeniyle yükselişe geçiyor.

Cohere'in teknolojisi, gereksiz ön izin reddini azalttığını iddia ediyor ve bu da hastaların bir doktora görünmek veya bir prosedür yaptırmak için beklemesi gereken süreyi kısaltıyor. Şu anda Humana ve Geisinger gibi büyük sağlık sigortası şirketleriyle çalışıyor.





BU YIL YÜKSELİŞE GEÇECEK 25 SAĞLIK GİRİŞİMİ ARASINDA

Namasivayam, Cohere'in müşterilerine hızlı bir şekilde yatırım getirisi sağlama becerisiyle yatırımcıların dikkatini çektiğini söyledi. Cohere'in yazılımının maliyetinin 3 katına kadarını idari görevleri daha verimli hale getirmekle ilişkili tasarruflarda ve hastaları doğru bakıma daha hızlı ulaştırmak için klinik taraftaki yatırımın yedi katına kadarını sağlıyor.

Namasivayam, B Serisi uzatmanın ardından Cohere'in değerlemesini paylaşmazken, fonlamanın girişime bir değerleme artışı sağladığını ve bunun girişim finansmanı çöküşünde yukarı turların az ve uzak olması nedeniyle nadir bir başarı olduğunu söyledi.

Cohere'in yatırımcılarından Flare Capital Partners genel ortağı Michael Greeley ve Define Ventures kurucusu ve yönetici ortağı Lynne Chou O'Keefe, şirketin bu yıl yükselişe geçecek 25 sağlık girişimi listesine aday gösterildiğini açıkladı