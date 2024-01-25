Yapay zekâ destekli saldırı dronları üretilecek!

Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt, yapay zekâlı saldırı dronları üretmeyi planlayan White Stork adlı bir askeri girişim kuruyor.

Forbes'ın bu ayın başlarında ilk kez haberini yaptığı projeyle ilgili adı gibi yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yeni rapora göre White Stork, hedefleri belirlemek için yapay zekâyı kullanabilen dronları seri olarak üretmek istiyor.

Forbes'ın son haberinde Schmidt'in birkaç Sınırlı Sorumluluk Şirketi aracılığıyla nasıl karmaşık bir iş yapısı kullandığı da ayrıntılarıyla anlatılıyor.

White Stork, Swift Beat Holdings adında bir limited liability company (sınırlı sorumlu şirket) idi. Ancak geçen eylül ayında adını White Stork Group olarak değiştirdi. Şirket dosyalarına göre Swift Beat, Schmidt'in geçen eylül ayından bu yana tek intifa hakkı sahibi olduğu holding şirketi Volya Robotics OÜ'ye ait.





YAPAY ZEKA, SAVUNMA BAKANLIĞI’NDA DEVRİM YAPACAK

Schmidt, 2011 yılına kadar Google'ın CEO'luğunu yaptı ve 2015 yılına kadar da başkanlığını sürdürdü. Bir yıl sonra Savunma Bakanlığı'nın İnovasyon Kurulu'nun başkanı oldu ve bu görevi dört yıl boyunca devam ettirdi.

Bu kapsamda Schmidt, yapay zekâ destekli savaş drone'larına dahil olması sürpriz olmayabilir. Çünkü kendisi aynı zamanda birkaç yıl boyunca Yapay Zekâ Üzerine Ulusal Güvenlik Komisyonu'na başkanlık yaptı.

Schmidt, geçtiğimiz şubat ayında yaptığı açıklamada, ABD ordusunun yeni teknolojileri benimseme konusunda yavaş davrandığını söylemişti.

Google'ın eski başkanı yaptığı açıklamada, zaman zaman piyasaya her şeyi değiştiren yeni bir silahın çıktığını ve yapay zekânın Savunma Bakanlığı'nın ekipmanlarında devrim yaratmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Eski başkan, şunları söyledi: "Einstein 1930'larda Roosevelt'e bir mektup yazarak savaşı değiştirebilecek yeni bir teknoloji -nükleer silahlar- olduğunu söylemişti. Ben [yapay zekâ destekli] otonominin ve merkezi olmayan, dağıtılmış sistemlerin bu kadar güçlü olduğunu iddia ediyorum."