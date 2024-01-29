Yapay zekâ devrimi işletmelerde öngörülenden daha yavaş ilerliyor!

Bir Intel şirketi olan cnvrg.io tarafından yapılan yeni bir anket, üretken yapay zekâ teknolojisinin manşetlerde yer alsa da yapay zekâ çözümlerinin kurumsal olarak benimsenmesinin düşük kaldığını ortaya koyuyor.

Üçüncü yılına giren 2023 ML Insider anketi, veri bilimcileri ve yapay zekâ profesyonellerinden oluşan küresel bir panelden elde edilen bilgiler ışığında, GenAI'nin benimsenmesine yönelik temkinli bir yaklaşımın altını çiziyor. Anket, kuruluşların yalnızca yüzde 10'unun GenAI çözümlerini başarılı bir şekilde üretime geçirdiğini gösteriyor. Bu rakam, teknolojiye yönelik yüksek umutlar ve beklentilerle tam bir tezat oluşturuyor.

Finansal hizmetler, bankacılık, savunma ve sigorta, gelişmiş verimlilik ve iyileştirilmiş müşteri deneyimleri vaatlerini benimseyerek yapay zekânın benimsenmesinde lider olarak ortaya çıkıyor. Diğer tarafta ise eğitim, otomotiv ve telekomünikasyon, henüz emekleme aşamasında olan yapay zekâ girişimleri ile tereddütlü görünüyor.

Intel Geliştirici Bulutu Kurumsal Başkan Yardımcısı Markus Flierl, "Anket, kuruluşların LLM'leri uygularken karşılaştıkları engeller nedeniyle GenAI'yi benimsemekte tereddüt edebileceklerini gösteriyor. cnvrg.io ve Intel Geliştirici Bulutu tarafından sağlananlar gibi uygun maliyetli altyapı ve hizmetlere daha fazla erişim sayesinde, karmaşıklığı yönetmek için YZ yeteneğine ihtiyaç duymadan mevcut LLM'lere ince ayar yapmak, özelleştirmek ve dağıtmak daha kolay olacağından, önümüzdeki yıl daha fazla benimsenmesini bekliyoruz” dedi.





BAŞARILI YAPAY ZEKÂ PROJELERİ YÜRÜTMEK ÇOK ZOR

Anketten elde edilen diğer bulgular şu şekilde:

Katılımcıların yüzde 46'sı üretici yapay zekâyı güçlendiren büyük dil modellerinin kullanılmasının önündeki en büyük engel olarak altyapıyı gösterdi. Yoğun hesaplama gerektiren modeller bilgi ve teknoloji kaynaklarını zorluyor.

Katılımcıların yüzde 84'ü, dil modellerine artan ilgiyi desteklemek için becerilerini geliştirmeleri gerektiğini kabul etti. Sadece yüzde 19'u modellerin nasıl içerik ürettiği konusunda kendini tam olarak yetkin hissediyor.

En iyi yapay zekâ kullanım örnekleri, muhtemelen 2023'teki üretken yapay zekâ ilerlemelerini yansıtan sohbet robotları ve çeviriydi. Ancak kuruluşların yalnızca yüzde 25'i üretim için bir üretken model yerleştirdi.

Katılımcıların yüzde 58'i 5 veya daha az model çalıştırarak düşük yapay zekâ entegrasyonuna sahip. Bu sayı, 2022'den bu yana önemli ölçüde artmadı. Daha büyük şirketlerin 50'den fazla model çalıştırma olasılığı daha yüksek.

Katılımcıların yüzde 62'si başarılı yapay zekâ projeleri yürütmeyi hâlâ zor olarak değerlendiriyor. Şirket ne kadar büyükse, yapay zekâyı uygulamak o kadar zorlaşıyor.

Bulgular, ChatGPT gibi araçlar nedeniyle yapay zekâ etrafında dönen dedikodular yüzünden kurumsal şirketlerin yapay zekâyı benimsemesinin gerçek zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

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