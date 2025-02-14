Yapay Zeka Etiği Tartışmaları Yeniden Gündemde: Google ve Amazon'un İsrail ile İşbirliği

Yapay Zeka Etiği Tartışmaları Yeniden Gündemde

Google ve Amazon gibi dünya çapında tanınan teknoloji devleri, yapay zeka ve bulut teknolojilerinin savaş alanlarında kullanılması ile yapay zeka etiği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Bu durum, çağın en büyük teknolojilerinden biri olan yapay zekanın, eğitimden eğlenceye kadar her alanda artan kullanım alanlarını gözler önüne seriyor.

Google'dan Yeni Etik Kurallar

Yapay zekanın silah veya gözetleme amacı ile kullanılmaması üzerine taahhütlerde bulunan Google, geçen hafta bu etik kurallarını güncelleyerek önemli bir değişikliğe imza attı. Şirketin yetkilileri, blog yazısı aracılığıyla yaptıkları açıklamada, "İşletmelerin ve demokratik hükümetlerin ulusal güvenliği destekleyen yapay zeka üzerinde birlikte çalışmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yapay Zeka ve Askeri Kullanım İlişkisi

Google’ın aldığı bu karar sonrasında, büyük teknoloji firmalarının sahip olduğu ileri düzey teknolojileri savaş alanlarında nasıl kullanacağına dair tartışmalar yeniden gündeme geldi. Yapay zekanın ölüme sebep olabilecek alanlarda kullanımı, geçmişte de sıkça tartışılan bir konu olmuştu. Bu durum, 2018'de büyük protestolara yol açmış ve Google, Pentagon ile yapay zeka projelerini sürdürememe kararı almıştı.

İsrail ile Olan İşbirlikleri

Özellikle 2021'de imzalanan Nimbus Projesi ile Google’ın İsrail ordusuna yapay zeka desteği sağlaması, etik tartışmalarının odağında yer aldı. Geçen ay Washington Post'ta çıkan bir habere göre, Google'ın bulut departmanı, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyonlarının başlamasının ardından İsrail ordusu ile işbirliği yapmaya başladı. Bu süreç içinde Amazon ile rekabet eden Google, hizmetlerini artırmak için çabalarını sürdürdü.

Washington Post'un ele geçirdiği belgeler, bir Google çalışanının şirketi, İsrail ordusunun taleplerini acil şekilde karşılaması için uyardığını ortaya koydu. Aksi halde İsrail'in Amazon'un bulut hizmetine yöneleceği belirtiliyor.

Protestolar ve Çalışan Kayıpları

2024'te Google çalışanları tarafından protesto edilen Nimbus Projesi, veri depolaması, analizi ve makine öğrenimi sistemleri içeren bir anlaşma olarak öne çıkıyordu. Google, projeye karşı çıkan 28 çalışanını işten çıkararak dikkatleri üzerine çekti.

Tüm bu gelişmeler, yapay zeka etiği üzerine sanayi ve kamuoyunda büyük yankı bulmaya devam ediyor.