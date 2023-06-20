  1. Anasayfa

  2. Teknoloji

  3. Yapay zeka, hit şarkıları önceden tespit edebilir

Yapay zeka, hit şarkıları önceden tespit edebilir

Yayınlanma:
Yapay zeka, hit şarkıları önceden tespit edebilir
Yapılan araştırmada, vücutlarına ritim ve PPG kalp ritmi sensörü takılan 33 deneğe müzik dinletilerek, yapay zeka ile hit şarkıların önceden tespit edilebileceği bulgusuna ulaşıldı. Elde edilen veriler doğrusal bir istatistiksel model aracılığıyla işlendiğinde, parçaların popülerlik tahminini yüzde 69 olarak bulunurken, yapay zeka kullanımı ile bu oran yüzde 97,2’ye çıktı.

Ankara New Atlas sitesinin haberine göre, araştırmada, vücutlarına ritim ve PPG kalp ritmi sensörü takılan 18 ila 57 yaşları arasındaki 33 deneğe, müzik yayıncıları tarafından seçilen yakın dönemde piyasaya çıkmış 24 parça dinlettirildi. İşitsel deneyin ardından katılımcılar, dinledikleri şarkılar hakkında rahatsız edici olup olmadığı, daha önce duyup duymadıkları ve muhtemelen arkadaşlarına tavsiye edip etmeyecekleri gibi soruları yanıtladı.

Katılımcıların nöral (sinirsel) tepkilerini farklı türlerden 24 şarkı dinleterek inceleyen araştırmacılar, istatistiksel ve makine öğrenimi yöntemlerini kullanarak yapay zeka ile hit şarkıların önceden tespit edilebileceği bulgusuna ulaştı.

Araştırmacılar, elde edilen veriler doğrusal bir istatistiksel model aracılığıyla işlendiğinde, parçaların popülerlik tahminini yüzde 69 olarak bulurken, bu veriler yapay zekanın makine öğrenme yöntemi kullanarak yaptığı değerlendirmede ise bu oran yüzde 97,2’ye çıktı.

Claremont Graduate Üniversitesi profesörü ve yayınlanan araştırmanın başyazarı Profesör Paul Zak, konuya dair yaptığı açıklamada, 'Makine öğrenimini nörofizyolojik verilere uygulayarak, hit şarkıları neredeyse mükemmel bir şekilde belirleyebildik.' dedi.

Zak, araştırma neticesinde kayıt altına alınan beyin sinyallerinin, deneklerin ruh hali ve enerji düzeyleriyle ilişkili beyin ağlarının etkinliğini yansıttığını kaydetti.

Araştırmada, dinletilen şarkılar, 700 binden fazla dinlemeye ulaşması durumunda popüler (hit) kabul edildi.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Teknoloji
TV+ PRO ile TV'ler akıllı televizyona dönüşüyor
TV+ PRO ile TV'ler akıllı televizyona dönüşüyor
Vodafone, Afet Bölgelerinde Tiny House Mağazalar Açıyor
Vodafone, Afet Bölgelerinde Tiny House Mağazalar Açıyor
Twitter hesabı olanlar dikkat! Artık farklı olacak: Yeni özellik duyuruldu
Twitter hesabı olanlar dikkat! Artık farklı olacak: Yeni özellik duyuruldu
WhatsApp uygulamayı sil baştan yeniliyor! Bu özelliğe herkes bayılacak: Yenileri eklendi
WhatsApp uygulamayı sil baştan yeniliyor! Bu özelliğe herkes bayılacak: Yenileri eklendi
CANiK, IDEF'23 Fuarı için hazırlıklarını sürdürüyor
CANiK, IDEF'23 Fuarı için hazırlıklarını sürdürüyor
Türk Telekom'dan dev kampanya! 81 ilde ücretsiz WiFi hizmeti
Türk Telekom'dan dev kampanya! 81 ilde ücretsiz WiFi hizmeti
Bilgisayarı eski model olanlara kötü haber! O zorunluluk getiriliyor: Eskiler rafa kalkacak
Bilgisayarı eski model olanlara kötü haber! O zorunluluk getiriliyor: Eskiler rafa kalkacak