  1. Anasayfa

  2. Teknoloji

  3. Yapay zeka işsiz bıraktı: Ünlü CEO çalışanlarını çıkarıp yapay zeka kullanıyor

Yapay zeka işsiz bıraktı: Ünlü CEO çalışanlarını çıkarıp yapay zeka kullanıyor

Yayınlanma:
Yapay zeka işsiz bıraktı: Ünlü CEO çalışanlarını çıkarıp yapay zeka kullanıyor
Yapay zeka kullanarak çalışanlarını işten çıkaran Hint CEO büyük tepki çekti. İşçiler yerine robotları tercih etmesi işçi hakları konusunda tartışmalara yol açtı. Detaylar haberimizde...

Dukaan'ın kurucusu Suumit Shah, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şirketin sohbet robotlarının müşteri taleplerine daha hızlı ve etkili yanıt verme yeteneklerinin önemli ölçüde geliştiğini belirtti. Bu açıklama, yapay zekanın hizmet sektöründe insanların işlerini elinden almasıyla ilgili tartışmaların arttığı bir dönemde sosyal medyada büyük bir tepki çekti.

SUUMIT SHAH KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

1

Shah, bir milyondan fazla görüntülenen tweet serisinde, şirketin sohbet robotu kullanma kararını savundu. Personel azaltmanın zorlu bir karar olduğunu ancak ekonominin durumu göz önüne alındığında start-up firmalarının kârlılığı tercih ettiğini ifade etti. Ayrıca, şirketin müşteri destek biriminin uzun süredir bir zorluk olduğunu ve bu sorunu çözmek için çaba gösterdiklerini de dile getirdi.

Shah, sohbet robotunu ve yapay zeka platformunu kullanarak, her bir müşterinin yapay zeka asistanı olabileceği bir yapıyı kısa sürede oluşturduklarını açıkladı. Robotun çeşitli taleplere hızlı ve doğru yanıtlar verdiğinin altını çizdi. Aynı zamanda, şirketin diğer pozisyonlara da personel alımı yaptığını vurguladı.

Suumit Shah'ın açıklamaları, iş dünyasında teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte yapay zeka ve otomasyonun rolü hakkında yoğun bir tartışma ortamında yer aldı. Yapay zeka, müşteri hizmetleri gibi alanlarda verimliliği artırırken, aynı zamanda insanların işlerini tehdit edip etmediği konusu da gündemdeki yerini koruyor.

Teknoloji
Twitter'a yeni bir özellik geliyor: Sadece Blue aboneleri kullanabilecek
Twitter'a yeni bir özellik geliyor: Sadece Blue aboneleri kullanabilecek
Apple'da değiştirilebilir batarya dönemi başlıyor
Apple'da değiştirilebilir batarya dönemi başlıyor
Twitter fenomen kullanıcılarına ilk ödemelerini yapmaya başladı
Twitter fenomen kullanıcılarına ilk ödemelerini yapmaya başladı
Telefonunuzda bu uygulamalar varsa silin: Kredi kartından para çekiyorlar
Telefonunuzda bu uygulamalar varsa silin: Kredi kartından para çekiyorlar
iPhone 15 Pro'dan ilk görüntüler sızdı! Kılıf tasarımı her şeyi ele verdi
iPhone 15 Pro'dan ilk görüntüler sızdı! Kılıf tasarımı her şeyi ele verdi
Meta Threads için harekete geçti: Yeni güncellemeler geliyor
Meta Threads için harekete geçti: Yeni güncellemeler geliyor
WhatsApp'ta anonim mesajlaşma dönemi başlıyor: Numarayı gizlemek mümkün olacak
WhatsApp'ta anonim mesajlaşma dönemi başlıyor: Numarayı gizlemek mümkün olacak