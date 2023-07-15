Yapay zeka işsiz bıraktı: Ünlü CEO çalışanlarını çıkarıp yapay zeka kullanıyor

Dukaan'ın kurucusu Suumit Shah, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şirketin sohbet robotlarının müşteri taleplerine daha hızlı ve etkili yanıt verme yeteneklerinin önemli ölçüde geliştiğini belirtti. Bu açıklama, yapay zekanın hizmet sektöründe insanların işlerini elinden almasıyla ilgili tartışmaların arttığı bir dönemde sosyal medyada büyük bir tepki çekti.



SUUMIT SHAH KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI





Shah, bir milyondan fazla görüntülenen tweet serisinde, şirketin sohbet robotu kullanma kararını savundu. Personel azaltmanın zorlu bir karar olduğunu ancak ekonominin durumu göz önüne alındığında start-up firmalarının kârlılığı tercih ettiğini ifade etti. Ayrıca, şirketin müşteri destek biriminin uzun süredir bir zorluk olduğunu ve bu sorunu çözmek için çaba gösterdiklerini de dile getirdi.

Shah, sohbet robotunu ve yapay zeka platformunu kullanarak, her bir müşterinin yapay zeka asistanı olabileceği bir yapıyı kısa sürede oluşturduklarını açıkladı. Robotun çeşitli taleplere hızlı ve doğru yanıtlar verdiğinin altını çizdi. Aynı zamanda, şirketin diğer pozisyonlara da personel alımı yaptığını vurguladı.

Suumit Shah'ın açıklamaları, iş dünyasında teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte yapay zeka ve otomasyonun rolü hakkında yoğun bir tartışma ortamında yer aldı. Yapay zeka, müşteri hizmetleri gibi alanlarda verimliliği artırırken, aynı zamanda insanların işlerini tehdit edip etmediği konusu da gündemdeki yerini koruyor.