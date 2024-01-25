Yapay zeka ve otonom araç teknolojisi insanları işinden etmeye başladı! İşte son gelen haber

Aurora, Otonom Araç Teknolojisinde İlerlerken İşten Çıkarmalar Yaptı

Aurora, otonom araç teknolojisinde ilerlerken, işten çıkarmalar yaptı. Şirket, 2024 yılı sonuna kadar “sürücüsüz” otonom kamyon işini başlatmayı hedefliyor. Bu amaçla, şirket, tüm organizasyonu gözden geçirdiğini ve hedeflerine ulaşmak için etkinlik ve hız gerektiğini belirtti. Bu süreçte, iş gücünün yaklaşık %3’ünü oluşturan onlarca çalışanın rolünün sonlandırıldığını doğruladı. Şirket, işten çıkardığı çalışanların katkılarına teşekkür etti ve bu geçiş sürecinde onlara destek olduğunu söyledi.







OTONOM KAMYON İŞİNİ BAŞLATMAYI HEDEFLİYOR

Aurora, otonom araç teknolojisinde ilerlerken, işten çıkarmalar yaptı. Şirket, 2024 yılı sonuna kadar “sürücüsüz” otonom kamyon işini başlatmayı hedefliyor. Bu amaçla, şirket, ABD otoyollarında insan sürücü olmadan seyahat edebilecek bir filo oluşturmayı planlıyor. Şirket, 2024 yılı sonuna kadar 20 adet sürücüsüz Sınıf 8 kamyonu piyasaya sürmeyi bekliyor. Başlangıçta, bu sürücüsüz kamyonlar, şirketin test için kullandığı bir rota olan Dallas ve Houston arasında yük taşıyacak.

OTOMOTİV TEDARİKÇİSİ CONTINENTAL İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR

Aurora, otonom araç teknolojisinde ilerlerken, işten çıkarmalar yaptı. Şirket, aynı zamanda otomotiv tedarikçisi Continental ile ticari otonom kamyonlar için otonom araç donanımını seri üretmek üzere 300 milyon dolarlık bir proje üzerinde çalışıyor. Şirket, projenin ilk aşamasını tamamladı ve Continental’in prototip geliştirmeye başlamasına olanak sağladı. Şirket, 2027 yılında üretime başlamayı planlıyor.

FİNANSAL DURUMU GÜÇLÜ





Aurora, otonom araç teknolojisinde ilerlerken, işten çıkarmalar yaptı. Şirket, finansal durumunu 2023 yılının üçüncü çeyreğindeki kazanç raporunda vurguladı. Şirket, ticari lansmanını desteklemek ve 2025 yılının ikinci yarısına kadar operasyonlarını finanse etmek için toplam 1,5 milyar dolarlık likiditeye sahip olacağını beklediğini belirtti.

Aurora, 2017 yılında Tesla, Uber ve Waymo’nun eski çalışanları tarafından kurulan otonom araç teknolojisi şirketidir. Şirket, 2021 yılında LinkedIn’in kurucu ortağı ve yatırımcı Reid Hoffman, Zynga’nın kurucusu Mark Pincus ve yönetici ortak Michael Thompson tarafından başlatılan bir özel amaçlı satın alma şirketi ile birleşerek halka açılmıştır. Aurora, sürücüsüz otonom kamyon işini başlatmayı hedefleyen son kalan şirketlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Kodiak Robotics, Torc Robotics ve İsveçli Einride de otonom kamyonlar üzerinde çalışan diğer şirketlerdir.

Aurora, Otonom Araç Teknolojisinde İlerlerken İşten Çıkarmalar Yaptı. Aurora, 2024 yılı sonuna kadar “sürücüsüz” otonom kamyon işini başlatmayı hedefleyen otonom araç teknolojisi şirketi, bu hafta onlarca çalışanını işten çıkardı. Şirket, organizasyonel bir inceleme sonrasında iş gücünün yaklaşık %3’ünü işten çıkardığını doğruladı.



Aurora, Otonom Kamyon İşini Ne Zaman Başlatacak? Aurora, 2024 yılı sonuna kadar 20 adet sürücüsüz Sınıf 8 kamyonu piyasaya sürmeyi bekliyor. Başlangıçta, bu sürücüsüz kamyonlar, Dallas ve Houston arasında yük taşıyacak.

Aurora, Hangi Otomotiv Tedarikçisi ile İşbirliği Yapıyor? Aurora, otomotiv tedarikçisi Continental ile ticari otonom kamyonlar için otonom araç donanımını seri üretmek üzere 300 milyon dolarlık bir proje üzerinde çalışıyor. Şirket, 2027 yılında üretime başlamayı planlıyor.

Aurora, Finansal Durumu Nasıl? Aurora, 2023 yılının üçüncü çeyreğindeki kazanç raporunda finansal durumunu vurguladı. Şirket, ticari lansmanını desteklemek ve 2025 yılının ikinci yarısına kadar operasyonlarını finanse etmek için toplam 1,5 milyar dolarlık likiditeye sahip olacağını beklediğini belirtti.