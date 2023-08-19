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Yeni model hayal kırıklığı yaşattı: Görüntüler sosyal medyadan sızdırıldı

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Yeni model hayal kırıklığı yaşattı: Görüntüler sosyal medyadan sızdırıldı
Apple markası kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Yeni modelin görüntüleri beğenilmedi! Tüm detaylar haberimizde.

Apple yeni modelini tanıtmak için gün saymaya devam ederken yeni görüntüler sızdırıldı. Modelin görüntüsü hayal kırıklığına uğrattı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

APPLE MARKASI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Apple her sene Eylül ayında yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor. Heyecanla beklenen iPhone 15 modelin görüntüleri sosyal medya üzerinden sızdırılmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara göre iPhone 15 modelin iPhone 14 ile görüntüsü arasında pek bir fark olmayacak. 

iphone 15 yeni görüntüleri sızdırıldı

Marka tarafından yapılan açıklamalara göre yeni modelde titanyum gövde diğer modellere göre daha hafif bir kullanım sunacak. Yeni modelde en köklü değişim ise Lightning bağlantısının bırakılarak USB-C bağlantısına dönülecek olması. Kamera ve ekranla ilgili değişikliklerin de yeni modelle birlikte gelmesi bekleniyor. Kullanıcılar heyecanla Eylül ayını bekliyor.

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