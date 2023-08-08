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Yeni sabit koin sahaya çıkıyor: PayPal yeni kripto para birimini piyasaya sundu

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Yeni sabit koin sahaya çıkıyor: PayPal yeni kripto para birimini piyasaya sundu
PayPal kripto dünyasına adım attığını resmen duyurdu! Ayrıntılar haberimizde...

Çevrim içi ödeme devi PayPal, finansal dünyada yeni bir adım atarak PYUSD adını taşıyan sabitkoini tanıttı. Bugün yapılan resmi açıklamada, PayPal'ın çevrim içi ödemeler alanındaki liderliği ile birleşerek, ABD dolarına sabitlenmiş bir kripto para birimini piyasaya sürdüğü duyuruldu.

PYUSD, ABD dolarına eşit olarak değerlendirilen bir sabitkoin olarak dikkat çekiyor. Bu yeni dijital varlık, ABD doları mevduatları, hazine bonoları ve benzeri nakit eşdeğerleri tarafından desteklenmektedir. Bu sayede kullanıcılar, dijital dünyada sabit bir değer taşıyan bir varlıkla işlem yapmanın avantajlarından yararlanabilecekler.

paypal

PayPal CEO'su Dan Schulman, PYUSD'nin piyasaya sürülmesiyle ilgili olarak, dijital ödemelerin gelişimini hızlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Schulman, "Dijital para birimlerine olan geçiş, istikrarlı ve güvenilir bir enstrüman gerektiriyor. PYUSD, bu ihtiyacı karşılamayı amaçlayan bir adım." şeklinde konuştu.

PYUSD'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, ABD doları ile 1'e 1 oranında değerlendirilebilmesidir. Bu da kullanıcıların kripto dünyasında işlem yaparken fiyat dalgalanmalarından etkilenme riskini azaltarak daha istikrarlı bir deneyim yaşamalarını sağlayacak.

Ayrıca, PayPal müşterileri PYUSD'yi iç transferlerde ve harici cüzdanlara ödemelerde kullanabilecekler. Ayrıca, PYUSD ile diğer kripto paralara dönüşüm yapabilecek ve desteklenen kripto para birimlerini PYUSD'ye çevirebilecekler.

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PayPal'ın bu hamlesi, finansal dünyada kripto para birimlerinin daha fazla benimsenmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. PYUSD'nin piyasaya sürülmesi, dijital ödemelerin geleceği konusundaki tartışmaları daha da alevlendirebilir ve finansal teknolojide yeni dönemlere kapı aralayabilir.

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