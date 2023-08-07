Yenisi çıktı, iPhone 14 Pro Max ucuzladı! O markette dev indirimle satışa açıldı
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A101'de yeni iPhone 14 Pro Max fırsatı! Şimdi uygun fiyatlarla teknoloji tutkunlarıyla buluşuyor. Şık tasarımı ve yüksek performansıyla dikkat çeken bu akıllı telefonu kaçırmayın! İşte A101, iPhone 14 Pro Max fiyatları...
A101'de şimdi iPhone 14 Pro Max'i uygun fiyatlarla bulabilirsiniz! Şık tasarımı ve yüksek performansıyla büyüleyici bir deneyim sunan bu akıllı telefon, artık hayal değil. A101, bu üst düzey cihazı daha erişilebilir fiyatlarla sunarak büyük bir ilgi topluyor. Teknoloji meraklıları için kaçırılmayacak fırsat.
A101'DE IPHONE 14 PRO MAX FİYATLARI
Yeni iPhone 14 Pro Max, yüksek performansı ve inovatif özellikleriyle büyülüyor. A16 Bionic çip, akıcı oyunlar ve hızlı görevler sağlıyor. 6.7 inç Super Retina XDR OLED ekran ise etkileyici görüntü sunuyor.
Ceramic Shield ön yüzey, mat cam arka yüzey ve paslanmaz çelik çerçeve, dayanıklılığını vurgularken şıklığından ödün vermiyor. Farklı bellek seçenekleri de kullanıcılara esneklik sağlıyor.
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