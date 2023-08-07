Yenisi çıktı, iPhone 14 Pro Max ucuzladı! O markette dev indirimle satışa açıldı

A101'de şimdi iPhone 14 Pro Max'i uygun fiyatlarla bulabilirsiniz! Şık tasarımı ve yüksek performansıyla büyüleyici bir deneyim sunan bu akıllı telefon, artık hayal değil. A101, bu üst düzey cihazı daha erişilebilir fiyatlarla sunarak büyük bir ilgi topluyor. Teknoloji meraklıları için kaçırılmayacak fırsat.

A101'DE IPHONE 14 PRO MAX FİYATLARI



Yeni iPhone 14 Pro Max, yüksek performansı ve inovatif özellikleriyle büyülüyor. A16 Bionic çip, akıcı oyunlar ve hızlı görevler sağlıyor. 6.7 inç Super Retina XDR OLED ekran ise etkileyici görüntü sunuyor.

Ceramic Shield ön yüzey, mat cam arka yüzey ve paslanmaz çelik çerçeve, dayanıklılığını vurgularken şıklığından ödün vermiyor. Farklı bellek seçenekleri de kullanıcılara esneklik sağlıyor.