Yerli ve milli robot TARQAN görücüye çıktı

TARQAN, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve 2022 yılında araştırma ve geliştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından pratik kullanıma sunulan, küresel lojistik sektörünün dikkatini çeken yerli ve milli bir lojistik robotudur. TARQAN, depo ve ürün toplama süreçlerinin otonom yönetimine katkıda bulunarak depo verimliliğini %400'e kadar artırabilir.

Tarkan robotu hakkında bilgiler paylaşan Oplog Kurucusı ve CEO'su Halit Develioğlu, TARQAN’ın aslında Türkiye'nin ilk robotu olduğuna dikkat çekerek, "Gördüğünüz ürün Türkiye'nin ilk lojistik robotudur. TARQAN Ankara merkezli Oplog Lojistik tarafından geliştirilen milli bir robot. Bilindiği üzere kişiselleştirilmiş dünyamızda işlemler çok önemlidir. E-ticarette rekabetçi olarak kalabilmek lojistik mükemmelliği gerektirir. OPLOG olarak OPLOG kamplarında kullanılmak üzere stratejik hedeflere yönelik bir TARQAN robotu ve arkasında görünen bir TARQAN robotu geliştirdik.” dedi.





TARQAN'ın e-ticaret sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacağını söyleyen Develioğlu, “Hepimiz e-ticaret üzerinden alışveriş yapıyoruz. Online alışveriş yaptığımız anda TARQAN robotu depoda çalışmaya başlayacak ve saniyeler içerisinde gerekli ürünleri hazırlayacak. Etkilenen ürünleri depo operasyon ekibimize ulaştırarak çok hızlı bir şekilde toplanmasını, paketlenmesini ve tüketiciye teslim edilmesini sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

TARQAN'ın küresel pazardaki hedefleri hakkında bilgiler veren Develioğlu, “TARQAN bizim için çok stratejik bir projedir. Ülkemizin küresel ölçekte güçlü olabilmesi adına sadece askeri alanda değil ticari alanda da üstün teknoloji birikimlerine sahip olmamız gerekir. TARQAN şu anda satılan bir ürün değildir. Oplog depolarında kullanılır ve bizim hizmetimizin yanı sıra dünya çapında oldukça rekabetçi bir hizmet sunmak için çalışır." dedi.





TARQAN ismi ile ilgili de konuşan Halit Develioğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Gurur duyduğumuz, Türkiye'den gelen bir teknoloji olarak robota TARQAN ismini verdik. TARKAN hepimizin gurur duyduğu bir Türk ismidir. Bu bağlamda TARQAN, ülkemizi küresel ölçekte gururla temsil edecektir.

Bildiğiniz gibi teknoloji ürünlerinin isimleri var. Bu anlamda aslında tek bir ülke adını farklı isimlere tercih ediyoruz. Gurur duyduğumuz isim TARKAN'dır. Bu noktada global bir isim kullanmak yerine, şu anda gurur duyduğumuz teknolojiyi Türk ismiyle yaşatmak için tamamen Türk bir isim kullanmak istiyoruz."