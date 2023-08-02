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YouTube, videoların özetini çıkarıp kısa kısa yayınlayacak

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YouTube, videoların özetini çıkarıp kısa kısa yayınlayacak
Youtube uygulaması üzerinde değişiklikler yapılırken bu defa kimsenin beklemediği olaya imza atacak. Yapay zeka videoların özetini çıkararak sunum yapılırken şirketten açıklama geldi. Genel bakışla beraber özet bilgileri ve tüm detaylar...

Yapay zeka teknolojisi hayatımızın bir parçası olarak kullanıma açılırken Youtube, yapay zekayı en işlevsel olarak kullanılmayı hedeflendi. Test edilirken yeni özelliklerle yapay zeka kullanılarak özet halinin çıkarılacağı bilgisi verildi.

YouTube test etiği yeni özelliğinde yapay zekayı kullanarak videoların özet halini çıkararak kullanıcılara verileceğini açıkladı. Özellik test aşamasında yer alırken bu özellik eğer test aşamasını geçerse YouTube üzerinde bu zamana kadar yapılmamış bir şey olarak imza atılacağını belirtti. Böylece hem vakitten hem de şarj ömrünüzden tasarruf elde edilecek.

youtube yapay zeka

Test yapılırken sınırlı sayıda video tercih edilirken kullanıcı için geçerli ve mevcut video açıklamalarının yerini olmayacak. Fakat youtube izleyicilerinin ne izlemek istediklerine karar vereceğine yardımcı olmak hedefleniyor. YouTube'un izleme ve arama sayfalarında görülecek ve bir insan tarafından yazılmış mevcut açıklamanın yerine geçirilmeden videonun içeriğinin kısa bir genel bakış sunması amaçlanıyor. 

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