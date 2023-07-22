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YouTube zam hazırlığına başladı: Premium kullananlar için zam yolda

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YouTube zam hazırlığına başladı: Premium kullananlar için zam yolda
YouTube Premium'a zam geldi! Reklamsız ve çevrimdışı video izleme özelliklerine sahip olan Premium hizmetinin fiyatı düzenlendi. İşte güncel Youtube Premium fiyatları...

Bugün YouTube, Amerika Birleşik Devletleri'nde Premium hizmetine zam yaptığı haberleriyle dikkat çekti. Premium aboneliği, reklamsız ve çevrimdışı video izleme gibi özel özellikler sunan bir hizmet olup, fiyatı zamla birlikte 11,99 dolar yerine 13,99 dolar olarak düzenlendi.

TÜRKİYE'DE GÜNCEL YOUTUBE PREMIUM FİYATLARI

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Son zam tarihi 21 Ekim 2022'de gerçekleşmiş ve bireysel abonelik ücreti 16,99 TL'den 29,99 TL'ye yükseltilmişti. Bu zamdan bu yana fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Dolar/TL kuru, zamın yapıldığı 21 Ekim tarihinde 18,50 TL civarında işlem görüyordu. Bugün ise dolar 26,90 TL seviyelerinden işlem görmeye başlamış olup, geçtiğimiz günlerde 27 TL'yi görmüştü. Şu an için Türkiye'de bir zam yapılmamış olsa da, döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle Türkiye fiyatlarının da her an yükselebileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

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