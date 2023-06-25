YouTube'un yeni özellikleri yüz güldürdü! Artık bu yapılabilecek

YouTube, kullanıcılarına oyun deneyimi sunmak için adımlar atmaya hazırlanıyor. Son raporlara göre, platformda online oyunları test etmek için "Playables" adında bir araç geliştirildiği ortaya çıktı.

YOUTUBE ÜZERİNDEN OYUN OYNANABİLECEK





Google çalışanlarına gönderilen bir e-postada, YouTube'un oyun özelliği hakkında bilgiler paylaşıldı. Mühendislerden oluşan bir grup, bu yeni özelliği test etmeleri için davet edildi ve Playables aracıyla platform üzerinde online oyun deneyimi yaşanacağı belirtildi. Şu anda geliştirme aşamasında olan bu aracın, Atari oyunu Stack Bounce'ı desteklediği bilgisi verildi. Ancak, YouTube içinde nasıl çalışacağına dair ayrıntılı bilgiler henüz paylaşılmadı. E-postada yer alan detaylara göre, başlangıçta küçük çaplı oyunlar sunulacak ve test kullanıcıları, bu oyunlara YouTube sitesi veya mobil uygulama üzerinden erişebilecekler.

YouTube CEO'su Neal Mohan daha önce yaptığı açıklamada, platformdaki reklam harcamalarının azaldığını kabul etmişti. Bu nedenle YouTube'un oyun alanında büyümek istemesi mantıklı bir adım olarak değerlendiriliyor, çünkü YouTube'un geniş bir oyuncu kitlesi bulunuyor.

Başlangıçta sunulacak oyunların küçük çaplı Atari tarzı yapımalar olması bekleniyor. Ancak ilerleyen süreçte, popüler oyunların demolarının da YouTube üzerinden oynanabilir hale getirilebileceği söyleniyor. Hatta bazı söylentilere göre, bulut tabanlı oyun hizmeti sayesinde büyük bütçeli oyunların da test edilebileceği iddiaları ortaya atılmış durumda. YouTube'un bu hamlesi, platformun kullanıcılarına daha fazla eğlence ve oyun deneyimi sunmayı amaçladığını gösteriyor.