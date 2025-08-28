Yozgat'ta geliştirilen mini araç mağara ve madenlerde zehirli gazı tespit edecek

Yozgat'ta bilgisayar mühendisi Mustafa Semih Uslukılıç ile kardeşi, Bozok Üniversitesi mezunu Said Enes Uslukılıç tarafından tasarlanan mini insansız kara aracı, mağara ve maden ocaklarındaki zehirli gazları tespit edebilecek ve anlık görüntü aktarabilecek şekilde prototip aşamasına getirildi.

Proje, destek ve geliştirilen prototip

Uslukılıç kardeşler, Bozok Teknopark bünyesinde kurdukları şirket ile dört ayda prototipi üretti. Proje, TÜBİTAK BİGG kapsamındaki 1. Aşama 'Hızlandırma Programı'na kabul edildi. Aracın üniversitede düzenlenen Genç Fikirler Fabrikası Yarışmasında geliştirildiği belirtildi.

Teknik özellikler

Araç, kamera ve çeşitli sensörler sayesinde en az 30 santimetre genişliğindeki mağara, oyuk ve maden ocaklarına girerek zehirli gazları tespit edebiliyor ve anlık görüntü aktarabiliyor. Yaklaşık 400 gram ağırlığında olan cihaz, 300 gram yük taşıma kapasitesine sahip. Üzerinde kullanılan alfa sensörleri ile gaz ölçümleri profesyonel veri formatında bilgisayara aktarılıyor.

Kullanım alanları ve afet uygulamaları

Uslukılıç kardeşler, aracın savunma sanayi, madencilik ve afet durumlarında kullanılabileceğine dikkat çekiyor. Said Enes Uslukılıç, projenin gelişimini ve motivasyonunu anlatarak, 'Okurken aynı zamanda insansız kara aracı ve ana kartlar üzerine çalışmalar gerçekleştirdim. Bu çalışmalar sonucunda Bozok Teknopark'ta bir yazılım şirketi kurma aşamasına geldik. Bu aşamadan sonra da mini insansız kara aracıyla Genç Fikirler Fabrikası Yarışması'na katıldık.' ifadelerini kullandı.

Uslukılıç, aracın enkaz altındaki canlıların yerini tespit etmek için geliştirilecek sistemle ısı ve ses sensörlerinden yararlanılacağını, cihazın afet durumlarına uygun sensörlerle donatılarak 20-30 santimetrelik deliklere girip canlı veya ses tespiti yapabileceğini belirtti.

Afetlerde hızlı müdahale hedefi

Ağabey Mustafa Semih Uslukılıç, projenin üçüncü modülünün afetler için tasarlandığını söyleyerek, 'Bu olaylara müdahale ederken, bir yer istasyonuyla birden fazla cihazımızı bölgeye bırakarak otonom bir şekilde tespit yapması planlanmaktadır. Gelişmiş sensörler kullanarak insanın canlı doku tespiti yapılacak. Canlı mı, değil mi, ne durumda, nabzı ve hayati fonksiyonları kontrol edilecek. Böylelikle merkeze bilgi verilecek ve noktasal konumlarda tespitler yapılacak. Bu sayede hızlı müdahale ve hızlı çözüm üreteceğiz. Ayrıca ses sensörü ekleyerek depremlerde cihazı konumlandırmaya entegre edeceğiz.' şeklinde konuştu.

Menzil ve gelecek planları

Mevcut durumda cihazın menzilinin 100 metre olduğu, bunun 5 kilometreye çıkarılmasının hedeflendiği kaydedildi. Prototip yetişmediği için bu yıl katılamadıkları TEKNOFEST yarışmalarına gelecek yıl katılmak üzere hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

