DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,96 -0,3%
ALTIN
4.488,23 -0,17%
BITCOIN
4.640.469,62 -0,67%

Yozgat'ta Geliştirilen Mini Araç Mağara ve Madenlerde Zehirli Gazı Tespit Edecek

Uslukılıç kardeşlerin geliştirdiği mini insansız kara aracı, mağara ve madenlerde zehirli gazı tespit edip anlık görüntü aktarabiliyor; TÜBİTAK BİGG Hızlandırma Programı'na alındı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 12:08
Yozgat'ta Geliştirilen Mini Araç Mağara ve Madenlerde Zehirli Gazı Tespit Edecek

Yozgat'ta geliştirilen mini araç mağara ve madenlerde zehirli gazı tespit edecek

Yozgat'ta bilgisayar mühendisi Mustafa Semih Uslukılıç ile kardeşi, Bozok Üniversitesi mezunu Said Enes Uslukılıç tarafından tasarlanan mini insansız kara aracı, mağara ve maden ocaklarındaki zehirli gazları tespit edebilecek ve anlık görüntü aktarabilecek şekilde prototip aşamasına getirildi.

Proje, destek ve geliştirilen prototip

Uslukılıç kardeşler, Bozok Teknopark bünyesinde kurdukları şirket ile dört ayda prototipi üretti. Proje, TÜBİTAK BİGG kapsamındaki 1. Aşama 'Hızlandırma Programı'na kabul edildi. Aracın üniversitede düzenlenen Genç Fikirler Fabrikası Yarışmasında geliştirildiği belirtildi.

Teknik özellikler

Araç, kamera ve çeşitli sensörler sayesinde en az 30 santimetre genişliğindeki mağara, oyuk ve maden ocaklarına girerek zehirli gazları tespit edebiliyor ve anlık görüntü aktarabiliyor. Yaklaşık 400 gram ağırlığında olan cihaz, 300 gram yük taşıma kapasitesine sahip. Üzerinde kullanılan alfa sensörleri ile gaz ölçümleri profesyonel veri formatında bilgisayara aktarılıyor.

Kullanım alanları ve afet uygulamaları

Uslukılıç kardeşler, aracın savunma sanayi, madencilik ve afet durumlarında kullanılabileceğine dikkat çekiyor. Said Enes Uslukılıç, projenin gelişimini ve motivasyonunu anlatarak, 'Okurken aynı zamanda insansız kara aracı ve ana kartlar üzerine çalışmalar gerçekleştirdim. Bu çalışmalar sonucunda Bozok Teknopark'ta bir yazılım şirketi kurma aşamasına geldik. Bu aşamadan sonra da mini insansız kara aracıyla Genç Fikirler Fabrikası Yarışması'na katıldık.' ifadelerini kullandı.

Uslukılıç, aracın enkaz altındaki canlıların yerini tespit etmek için geliştirilecek sistemle ısı ve ses sensörlerinden yararlanılacağını, cihazın afet durumlarına uygun sensörlerle donatılarak 20-30 santimetrelik deliklere girip canlı veya ses tespiti yapabileceğini belirtti.

Afetlerde hızlı müdahale hedefi

Ağabey Mustafa Semih Uslukılıç, projenin üçüncü modülünün afetler için tasarlandığını söyleyerek, 'Bu olaylara müdahale ederken, bir yer istasyonuyla birden fazla cihazımızı bölgeye bırakarak otonom bir şekilde tespit yapması planlanmaktadır. Gelişmiş sensörler kullanarak insanın canlı doku tespiti yapılacak. Canlı mı, değil mi, ne durumda, nabzı ve hayati fonksiyonları kontrol edilecek. Böylelikle merkeze bilgi verilecek ve noktasal konumlarda tespitler yapılacak. Bu sayede hızlı müdahale ve hızlı çözüm üreteceğiz. Ayrıca ses sensörü ekleyerek depremlerde cihazı konumlandırmaya entegre edeceğiz.' şeklinde konuştu.

Menzil ve gelecek planları

Mevcut durumda cihazın menzilinin 100 metre olduğu, bunun 5 kilometreye çıkarılmasının hedeflendiği kaydedildi. Prototip yetişmediği için bu yıl katılamadıkları TEKNOFEST yarışmalarına gelecek yıl katılmak üzere hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden bu yıl mezun olan Said Enes ve...

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden bu yıl mezun olan Said Enes ve bilgisayar mühendisi ağabeyi Mustafa Semih Uslukılıç, mağara ve maden ocaklarındaki zehirli gazları tespit edebilecek "mini araç" geliştirdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden bu yıl mezun olan Said Enes ve...

İLGİLİ HABERLER

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat'ta Geliştirilen Mini Araç Mağara ve Madenlerde Zehirli Gazı Tespit Edecek
2
Rusya'dan Twitch'e 61 Milyon Ruble Ceza
3
TEKNOFEST 2025: Savaşan İHA Yarışması Çanakkale'de başladı
4
Karabük Üniversitesi'ne TÜBİTAK Destekli Milli Teknoloji Atölyesi Kuruluyor
5
Rusya'dan Google ve Wikipedia'ya 13 Milyon Ruble Ceza
6
Karabük Üniversitesi SaraTech, Su Altı Roketle TEKNOFEST 2025 Finalinde
7
TEKNOFEST'te Efficiency Challenge: Elektrikli Araç Finali Gebze'de başladı

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım