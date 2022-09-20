TEKNOLOJİ
20 Eylül 2022 - 09:14

Teknosa.com'da kiralama hizmeti başladı

Teknosa, müşteri odaklı hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye'de tüketici elektroniği kiralama sektöründe faaliyeterini sürdüren kiralabunu.com ile iş birliği yapan marka, pazaryerine dönüştürdüğü teknosa.com üzerinden 200'e yakın ürün için kiralama hizmeti başlattı.

TEKNOLOJİ
20 Eylül 2022 - 09:14
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Teknosa.com’da kiralama hizmeti başladı

Müşteri odaklı dijital dönüşüm hedefiyle yenilikçi hizmetlerini çeşitlendirmeye devam etmekte olan Teknosa, tüketici elektroniğinde satın almak yerine kiralama imkânı sunan kiralabunu.com ile iş birliğine imza atarak kiralabunu.com'un kiralama seçeneklerine teknosa.com ürünlerini de dahil etti. İş birliği çerçevesinde teknoloji odaklı pazaryerine dönüşen teknosa.com üzerinden ürünlerini seçen tüketiciler, doğrudan kiralabunu.com sitesine yönlendirilerek akıllı telefon, kulaklık, saat, oyun ekipmanları gibi birçok ürünü kiralayabilecek.

Bütünsel ve geniş bir müşteri deneyimi hedefliyoruz

Teknosa Stratejik Büyüme Alanları Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran, tüketici elektroniğinde paylaşım ekonomisi temelli kiralama hizmetini Türkiye'de ilk defa tüketicilerle buluşturan kiralabunu.com ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Bütünsel ve geniş bir deneyim için müşteri odaklı hizmetlerimizi geliştiriyoruz. İş birliğimiz ile müşterilerimizin seçili ürünlerde alternatif bir ödeme yöntemi olan kiralama hizmetini kullanarak, çok sevdikleri teknolojik ürünlere zahmetsiz ve esnek ödeme seçenekleriyle ulaşmasını amaçlıyoruz. İş birliğimiz ilk aşamada teknosa.com üzerinden başladı. İlerleyen dönemlerde Teknosa mağazalarını da kiralama hizmetine dahil etmeyi planlıyoruz” dedi.

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