SAĞLIK
18 Kasım 2022 - 11:43

Tekrar maskeler geri dönebilir! Uzmanlardan korkutan açıklama

Son dönemde oldukça artan üst solunum yolları enfeksiyonları sebebiyle uzmanlardan korkutan açıklama geldi.

SAĞLIK
18 Kasım 2022 - 11:43
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Tekrar maskeler geri dönebilir! Uzmanlardan korkutan açıklama


Bir süredir acillerde solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilgili vaka sayılarının artması uzmanları korkuttu. ‘Maske, mesafe, hijyen kuralları tekrar geri gelmeli yok bu önüne geçilmez bir hal alabilir’ açıklaması yapıldı. Öldürücü seviyede koronavirüs salgının şuan mevcut olmadığı ancak önlem alınmazsa tekrar katı önlemler alınabileceği vurgusu yapıldı.

maske mesafe hijyenYatağa düşürmüyor ama öldürüyor.



Halk arasındaki şuan ki salgının ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, eklem ağrısı gibi belirtileri olduğu ve varolan ateşin yatağa düşürmediği ancak günü geçirmeyi zorlaştırdığı yapılan açıklamalar arasında. 

C ve D vitaminleri almayı ihmal etmemek gerektiğini vurgulayan uzmanlar salgının daha fazla yayılmaması için hijyen kurallarına uymaya özen göstermeleri gerektiğini söyledi. Aksi takdirde maske, mesafe ve hijyen kurallarının geri gelmesi ihtimalinin yüksek olduğunu belirttiler.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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