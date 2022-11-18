Tekrar maskeler geri dönebilir! Uzmanlardan korkutan açıklama













Bir süredir acillerde solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilgili vaka sayılarının artması uzmanları korkuttu. ‘Maske, mesafe, hijyen kuralları tekrar geri gelmeli yok bu önüne geçilmez bir hal alabilir’ açıklaması yapıldı. Öldürücü seviyede koronavirüs salgının şuan mevcut olmadığı ancak önlem alınmazsa tekrar katı önlemler alınabileceği vurgusu yapıldı.Halk arasındaki şuan ki salgının ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, eklem ağrısı gibi belirtileri olduğu ve varolan ateşin yatağa düşürmediği ancak günü geçirmeyi zorlaştırdığı yapılan açıklamalar arasında. C ve D vitaminleri almayı ihmal etmemek gerektiğini vurgulayan uzmanlar salgının daha fazla yayılmaması için hijyen kurallarına uymaya özen göstermeleri gerektiğini söyledi. Aksi takdirde maske, mesafe ve hijyen kurallarının geri gelmesi ihtimalinin yüksek olduğunu belirttiler.