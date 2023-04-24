DÜNYA
24 Nisan 2023 - 16:05

Teksas'ta parti sonrası baloya silahlı saldırı

Teksas, Jasper County'de bir gençlerin partisinde çıkan silahlı çatışmada dokuz kişi yaralandı.

DÜNYA
24 Nisan 2023 - 16:05
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Teksas’ta parti sonrası baloya silahlı saldırı


   Parti, yaklaşık 250 Jasper Lisesi öğrencisinin yıllık balo dansından sonra bir araya geldikleri özel bir konutta gerçekleşti. İsimleri açıklanmayan gençlerin yaşları 15 ila 19 arasında değişiyor. Hepsi yerel hastanelerde tedavi altına alındı.

Genç



   Jasper County Şerifi Mitchel Newman, "Tek bildiğimiz, bazı çocukların balodan sonra hayatlarının geri kalanını hatırlayabilecekleri bir gece geçirmek için bir araya geldikleri anda bir grup çocuğun vurulduğu" dedi.

   Müfettişlerin, aralarında birkaç ilgili kişinin de bulunduğu partiye katılan öğrencilerle görüştüğünü, ancak olayın nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi.

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