Teksas’ta parti sonrası baloya silahlı saldırı













Parti, yaklaşık 250 Jasper Lisesi öğrencisinin yıllık balo dansından sonra bir araya geldikleri özel bir konutta gerçekleşti. İsimleri açıklanmayan gençlerin yaşları 15 ila 19 arasında değişiyor. Hepsi yerel hastanelerde tedavi altına alındı.Jasper County Şerifi Mitchel Newman, "Tek bildiğimiz, bazı çocukların balodan sonra hayatlarının geri kalanını hatırlayabilecekleri bir gece geçirmek için bir araya geldikleri anda bir grup çocuğun vurulduğu" dedi. Müfettişlerin, aralarında birkaç ilgili kişinin de bulunduğu partiye katılan öğrencilerle görüştüğünü, ancak olayın nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi.