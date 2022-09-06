Tekstil fabrikaları Bingöllü kadınlara can damarı oldu













Bingöl'de devlet desteğiyle yatırımcılar tarafından kurulan fabrika ve atölyeler günden güne artmaya devam etmekte. Fırat Kalkınma Ajansı, KOSGEB, İŞKUR, Valilik ve yerel yönetimlerin destekleriyle artış gösteren fabrikalarda binlerce kişi istihdam ediliyor. Özellikle son zamanlarda devlet desteğinin en fazlaca hissedildiği tekstil fabrika ve atölyeleri, kadınlara kazanç kapısı oldu. İş bulmakta zorlanan ve ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan kadınlar, Bu sayede işletmelerin çoğalması ile hem ekonomik olarak kendilerini özgür hissederken bunun yanı sıra ev ekonomisine katkıda bulunuyor. 2015'ten bu yana Bingöl'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalarda kadın istihdam oranı sürekli artı ivme kazanarak çalışan kadın oranı yüzde 85 oldu. Yine istihdam oranının geçen seneye oranla yüzde 10 artış gösterdiği bildirildi.Tekstil fabrikasında makineci olarak çalışan Kader Acar, "Bingöl küçük bir şehir olduğu için tekstilde bir hayli gelişmemişti. Küçük bir şehir olmasından kaynaklı ekonomik açıdan da pek çok zengin değildi ancak daha sonraları devletin vermiş olduğu teşvikler sayesinde daha sık fabrikaların kurulmasına olanak sağlamış oldu. Bu durum biz kadınlar için çok harika bir iş istihdamı sağlamasını sebebiyet verdi. Çünkü daha öncesinde çalışabileceğimiz alanlar bir hayli yoktu, daha sınırlıydı. Erkek hakimiyeti fazlaydı ancak tekstillerin oluşmasıyla beraber biz kadınların çalışması ve kendi ayaklarımız üzerinde durabilmemiz imkanı sağlamasına sebebiyet vermiş oldu” dedi.Bingöl'de daha önceden iş imkanının olmadığını ve kadınların çalışmadığını aktaran Şilan Yavaşoğlu, “Devletin Bingöl'e verdiği desteklerle fabrikalar açıldı. Bu yüzden de bayanların çalışma oranı arttı. Fabrikalarda çalışıp ailelerine ekonomik destek verebiliyorlar. Kadınlar için de aileler içinde büyük bir katkı sağlamış oldu. Dilerim böyle devam eder” şeklinde konuştu.Bingöl Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Baycuman, "Her geçtiğimiz gün kadın istihdamı arttırmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İlk hedefimiz istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar. Bu doğrultuda iş insanlarımızın işgücü ihtiyaçlarının planlanmasına yönelik, ihtiyaç duyulan mesleklerin belirlenmesi ve işverenlerin arz talep konuları doğrultusunda gerekli tüm çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu program çerçevesinde dezavantajlı gruplar özellikle göz önünde bulundurulmaktadır. 2015'ten bu yana ilimizde tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalarda kadın istihdam oranı sürekli artı ivme kazanarak çalışan kadın oranı yüzde 85 olmuştur. Açmış olduğumuz kurs programlarında kadın istihdam oranı geçen seneye oranla yüzde 10 artış göstermiş, işe yerleşme oranlarında geçen seneye göre yüzde 10 civarında bir artış göstermiştir. Amacımız iş sahibi olmak isteyen tüm kadınlarımızı iş sahibi yapmak ve istihdama Kazandırmak. Bu doğrultuda İş-Kur olarak kadınlarımız için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz” dedi.