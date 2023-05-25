Telefon alacaklara o markadan bütçe dostu model! Bu rakama telefon almak hayal! Bu fırsatı kaçırmayın







BÜTÇE DOSTU YENİ AKLLI TELEFON: OPPO K10X











OPPO HANGİ ÜLKENİN?

Vivo ve OnePlus ile aynı holding şirketi altında bulunan Oppo, yeni modeller üretmeye devam ediyor. Çin merkezli teknoloji devi Oppo, premium orta segment akıllı telefon serisi Reno 10'un yeni modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek lansman etkinliğiyle birlikte, Oppo K11x adlı bütçe dostu bir cihaz da tanıtılacak. Bu yeni model, Oppo K10x'in yerine geçecek. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, ünlü sızıntıcı Evan Blass, cihazın tasarımına ilişkin bir görsel paylaştı. Blass'ın tweet'ine göre, K11x modeli düz bir arka yüzeye ve kenarlara sahip olacak. Arka yüzünde iki yükseltilmiş bölümde üç kamera lensi bulunacak. Ayrıca cihazın yan tarafında bir parmak izi tarayıcısı yer alacak. Paylaşılan görsel, cihazın mavi ve yeşil renk seçenekleri sunulacağını da gösteriyor. K11x'in teknik özellikleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmasa da, halefi olan Oppo K10x'e göz atarak bir fikir edinebiliriz.Oppo, şimdi de bütçe dostu bir akıllı telefon modeliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Oppo K10x, zarif bir tasarıma sahip olan 6.59 inç IPS LCD ekranıyla öne çıkıyor. Ekranın üst sol köşesinde bir hap şeklinde kesik bulunuyor. Cihaz, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve DCI-P3 renk gamı gibi özelliklerle kullanıcıları memnun etmeyi hedefliyor. ColorOS 12.1 tabanlı Android 12 işletim sistemi, cihaza kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Ayrıca, kolay ve güvenli bir kilidini açma deneyimi için yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Ön kamera, 16 megapiksel çözünürlüğe sahip olup özçekim ve video görüşmeleri için ideal bir seçenek sunuyor. Arka tarafta ise ana kamera olarak 64 megapiksel çözünürlüğünde bir lens bulunuyor. Ek olarak, derinlik ve makro çekimler için iki adet 2 megapiksel kamera da mevcut, böylece fotoğrafçılık deneyimi daha da çeşitlilik kazanıyor. Oppo K10x, güvenilir bir performans sunan Snapdragon 695 yonga setiyle donatılmıştır. Cihaz, 8 GB veya 12 GB LPDDR4X RAM seçenekleriyle birlikte 128 GB veya 256 GB UFS 2.2 depolama alanı sunmaktadır.OPPO, Çin merkezli bir şirkettir ve ürünlerinin büyük bir kısmını Çin'de üretmektedir. Şirketin merkezi, Dongguan, Guangdong, Çin'de yer almaktadır. Çin, OPPO'nun ana üretim üssüdür ve şirketin orada kendi fabrikaları ve üretim tesisleri bulunmaktadır. Bununla birlikte, OPPO'nun bazı ürünlerinin üretimi farklı ülkelerde de gerçekleştirilebilmektedir. Örneğin, bazı OPPO telefon modelleri Hindistan, Endonezya veya diğer ülkelerdeki tesislerde üretilebilir. Ancak, genel olarak OPPO'nun üretimi ve ürünlerinin çoğu Çin'e dayanmaktadır.