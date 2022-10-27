Telefon alımlarına kota! 1 Kasım'da başlıyor, ihlal edenin telefonuna el konulacak

Türkiye’de telefon fiyatlarının rekor fiyatlara çıkması vatandaşları yurt dışından telefon almaya itti. Özellikle iPhone fiyatlarının 40 bin – 50 bin lira seviyesine çıkmasıyla vatandaşlar artık Türkiye’den telefon almak yerine yurt dışından alarak pasaportlarına kayıt ettiriyordu. Yurt dışından getirilen telefon sayısı artarken beraberinde kayıt dışı kullanımı da artırdı. Yurt dışından telefon alan birçok kişi, telefon kayıt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle cihazlarını kayıt dışı kullanıyordu. Yetkililer, kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla yeni bir karar aldı. Buna göre 1 Kasım’dan itibaren yurt dışından telefon alımına ilişkin kurallar değiştiriliyor.
Yurt dışından telefon satın alanlar dikkat! Kural değişiyor
Yurt dışından daha ucuza telefon alarak ülkemizde kullanmaya başlayanlar için kötü bir haber
duyuruldu. Yurt dışı telefon alımında kurallar sil baştan değişiyor ve artık alımlara kota getiriliyor. 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek telefon düzenlemesiyle, yurt dışına giden yolcular 3 yıl içinde yalnızca 1 adet telefonu ülkemize getirebilecek.
e-Devlet üzerinden kayıt yaptırılacak
1 Kasım’dan itibaren devreye giren düzenleme ile beraber, yurt dışından telefon satın alan bir kişi 3 yıl içinde yalnızca bir tane telefonu getirebilecek. Kişiler, cihazı Türkiye’ye getirdikten sonra e-Devlet üzerinden kayıt yaptıracak. Burada önemli noktalardan biri de bu kişilerin cep telefonlarını yalnızca kendi kimlik numarası ve pasaportu üzerinden kullanabilecek olması. Yani yurt dışından telefon getiren kişi, bir yakınına ya da farklı kişiye telefonu veremeyecek. Kullanma hakkı yalnızca kendisinde olacak.
Havaalanı el koyacak
Bu kişiler 3 yıl içerisinde birden fazla telefonu Türkiye’ye getirirlerse cihaz havaalanında kalacak. Gümrük ambarında saklanacak olan telefon havaalanı tarafından muhafaza edilecek. Telefonun sahibi 3 ay içinde yeniden yurt dışına çıktığında, sahip olduğu makbuzla birlikte cihazını yurt dışına geri götürebilecek. Konu hakkında açıklama yapan Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Bekir Can Uslu, yurt dışından telefon getirme hakkının üç yılda bire düşürüldüğünü ve 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren yolcunun beraberinde getirdiği cep telefonlarının muafiyet kapsamında olup olmamasına ilişkin kontrol için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile protokol imzaladıklarını ifade etti. Buna göre yurt dışından 3 yıl içerisinde yalnızca bir telefon getirilebilecek ve bu telefon da getiren kişinin T.C kimlik numarasına kayıt ettirilecek.