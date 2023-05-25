EKONOMİ
25 Mayıs 2023 - 02:35

Telefon alımlarında vergi ödemeye son! O modellerin ÖTV'siz fiyatları şaşırttı! Meğerse çok ucuzmuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan "gençlere bilgisayar ve telefon alımlarında vergi muafiyeti" konusu hakkında merak edilen detaylar bulunmaktadır. Bu kapsamda, Samsung ve diğer birçok markanın akıllı telefonlarının vergisiz fiyatlarını listeledik. İşte vergisiz fiyatlar...

EKONOMİ
25 Mayıs 2023 - 02:35
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Telefon alımlarında vergi ödemeye son! O modellerin ÖTV’siz fiyatları şaşırttı! Meğerse çok ucuzmuş


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan "gençlere bilgisayar ve telefon alımlarında vergi muafiyeti" ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bu vaat kapsamında, akıllı telefon ve bilgisayar alımlarında ÖTV, KDV, TRT bandrolü ve Kültür Bakanlığı payının çıkarılacağı belirtiliyor. Vergisiz fiyatları merak edilen akıllı telefonlar arasında ise başta iPhone olmak üzere Samsung, Xiaomi, Huawei gibi markaların modelleri yer alıyor. İşte vergisiz fiyatlarıyla ilgili detaylar:

VERGİSİZ SAMSUNG TELEFON FİYATLARI

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Vergisiz Samsung telefon fiyatları: Samsung'un akıllı telefon modelleri de vergisiz olarak satın alındığında daha uygun bir fiyat etiketine sahip olacaktır. 

VERGİSİZ HUAWEİ TELEFON FİYATLARI

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Vergisiz Huawei telefon fiyatları: Huawei'nin akıllı telefon modelleri de vergisiz fiyatlarla daha erişilebilir hale gelecektir. 

VERGİSİZ XİAOMİ TELEFON FİYATLARI

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Vergisiz Xiaomi telefon fiyatları: Xiaomi'nin popüler modelleri de vergisiz olarak satın alındığında daha ekonomik bir seçenek olacaktır.

Bu vergi muafiyeti sayesinde gençlerin akıllı telefon ve bilgisayar alımlarında daha avantajlı bir duruma gelmeleri hedeflenmektedir. Ancak net fiyatlar ve detaylar, vaadin yasalaşması ve uygulama aşamasında daha netleşecektir.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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