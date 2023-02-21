Telefon almak isteyen A101'e koşsun! Xiaomi marka telefonlarda büyük indirim başladı

Türkiye'nin en popüler süpermarketlerinden biri olan A101, heyecan verici bir haber
duyurdu. Xiaomi'nin popüler A101 akıllı telefonu Xiaomi Redmi Note 11 PRO, "Aldın aldın" kampanyası kapsamında lanse edildi. Bu akıllı telefon artık A101'in resmi web sitesinde satın alınabilir
XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO KAÇIRILMAYACAK FİYATLA A101`DE! 19 ŞUBAT 2023 FİYAT LİSTESİ...
Redmi Note 11 Pro, Helio G96 tarafından desteklenmektedir ve 108.8 2.2 MP dört kamera sistemine sahiptir. Ancak bu sürümde derinlik kamerası bulunmuyor. Snapdragon 695 versiyonu ayrıca kamera için ön ve arka kameralarla aynı anda fotoğraf çekmenizi sağlayan "çift video" kayıt özelliği içerir. Redmi Note 11 Pro'nun Snapdragon 695 yonga sürümünün de 5G bağlantısını desteklediğini belirtmekte fayda var. Redmi Note 11 Pro, standart sürüme kıyasla daha iyi performans sağlamak için LPDDRX ve UFS 2.2 teknolojisini kullanan 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile birlikte gelir. Gerekirse, hafızayı bir microSD kart ile de genişletebilirsiniz. Redmi Note 11 Pro, AMOLED teknolojisine dayanan ve 1200 nit'e kadar parlaklık sağlayabilen 6,67 inç FHD ekranıyla parlak ortamlarda bile kolayca görünür olmasını sağlayan güçlü bir ekrana sahiptir. Ek olarak, ekranın 120 Hz'e kadar yenileme hızı, özellikle yüksek tanımlı videolarda ve grafik yoğun oyunlarda daha akıcı kayıtlara olanak tanır.
XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO 19 ŞUBAT 2023 FİYAT LİSTESİ
1 - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128 GB 8 GB RAM Cep Telefonu Beyaz FİYATI: 8 bin 599 lira 2 - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128 GB 8 GB RAM Cep Telefonu Gri FİYATI: 8 bin 599 lira 3 - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128 GB 8 GB RAM Cep Telefonu Mavi FİYATI: 8 bin 599 lira