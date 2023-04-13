Telefon almak isteyenler bu haber size! Samsung A53 o markette en ucuza satılacak: Yetişen alıyor!













SAMSUNG GALAXY A53 ÖZELLİKLERİ





Migros, Türkiye'nin en büyük süpermarket zincirlerinden biri olarak, müşterilerine her zaman en yeni ve popüler ürünleri sunmaktadır. Son haberlere göre, Migros şimdi Samsung'un en sevilen modellerinden biri olan Samsung Galaxy A53'e özel bir indirim uyguluyor. Ayrıntılar haberimizde... Bu indirimden yararlanmak isteyenler, Samsung Galaxy A53'ü Migros'un resmi internet sitesi üzerinden satın alabilirler. Samsung Galaxy A53, özellikle gençler arasında popüler olan bir modeldir ve birçok özelliği kullanıcılara büyük kolaylık sağlar.Bu indirim haberi, Samsung Galaxy A53 modelini merak eden ve uygun fiyatlı bir şekilde satın almak isteyenler için önemli bir bilgidir. Migros'un bu kampanyası, müşterilerine kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmaya devam ettiğini göstermektedir.Samsung Galaxy A53, Samsung'un orta seviye akıllı telefon serisi olan Galaxy A serisine ait bir cihazdır. Bu telefon, 6.5 inç büyüklüğünde FHD+ Super AMOLED bir ekrana sahiptir. Ekranın çözünürlüğü 1080 x 2400 piksel ve piksel yoğunluğu 405 PPI'dir. Ayrıca ekran, 20:9 en-boy oranına ve Corning Gorilla Glass 3 korumaya sahiptir. Telefon, Qualcomm Snapdragon 665 işlemci ve Adreno 610 GPU ile donatılmıştır. RAM 4GB veya 6GB olabilir ve depolama alanı 64GB veya 128GB arasında değişebilir. Ayrıca, depolama alanı microSD kart kullanılarak genişletilebilir. Telefon, Android 10 işletim sistemi (One UI 2.5) ile çalışır. Samsung Galaxy A53, çoklu kamera sistemi ile birlikte gelir. Arka kamera, 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 5MP makro kamera ve 5MP derinlik sensörü içerir. Ön kamera ise 32MP'dir. Batarya kapasitesi 4,000 mAh'dir ve 15W hızlı şarj desteği sunar. Telefon, çift SIM kart desteği, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS ve USB Type-C gibi çeşitli bağlantı özelliklerine sahiptir. Samsung Galaxy A53 ayrıca, yan montaj parmak izi tarayıcısı, IP68 toz ve suya dayanıklılık, 3.5mm kulaklık girişi gibi özelliklerle birlikte gelir. Bu telefon, orta seviye bir akıllı telefon arayanlar için iyi bir seçenek olabilir.