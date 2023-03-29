Telefon almak isteyenler dikkat! Zam haberi sonrası flaş karar: Gece yarısı açıklandı







TELEFON ALACAKLAR DİKKAT! ZAM İPTAL EDİLDİ







200 DOLARDAN 350 DOLARA YÜKSELECEKTİ

7 BİN 500 TL OLAN TELEFON 10 BİN 500 TL'DEN SATILACAKTI

FİYATLAR VERGİLERLE İKİ KATINA ÇIKIYORDU

2020 yılında Ticaret Bakanlığı, yerli üreticileri korumak için akıllı telefonlar için ithal gözetim adlı bir uygulamayı tanıttı. 200 doların altındaki cep telefonlarının ancak bakanlığın izniyle ithal edilebileceği söyleniyor. Bu limit 28 Mart'ta 350$'a yükseltildi. Ancak birkaç saat sonra iptal edildi. Detaylar haberimizde…Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre ithal cep telefonlarının birim fiyatını 350 dolara çıkaran düzenleme kaldırıldı. İşte tüm detaylar… Cep telefonu tarifeleri kaldırıldı. Karar, Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Karara göre ithal cep telefonlarının gümrük kıymetinin adet başına 200 dolardan 350 dolara çıkarılmasına ilişkin kısıtlama kaldırıldı.28 Şubat'ta Resmî Gazete'de yayımlanan İthal Eşyanın İzlenmesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile 30 Mart'a kadar ithal cep telefonu başına 200 dolardan 350 dolara tarife yükseltiliyor. Söz konusu tebliğ, yürürlüğe girmeden önce Resmî Gazete'de yayımlanan bir başka tebliğle yürürlükten kaldırılmıştır.Sözcü TV haberine göre, yeni yönetmelik kapsamında tanıtılan ve gümrüksüz fiyatı 3 bin 800 TL civarında olan cep telefonlarına bugünden itibaren en az 2 bin 500 TL zam yapılacak. Bu da şu anda 7.500 TL olan bir cep telefonunun yönetmelikle 10.500 TL civarına çıkacağı anlamına geliyor.Türkiye'ye gelen akıllı telefondan önce Kültür Bakanlığı katkısının yüzde 1'i, ardından TRT bandrol ücretinin yüzde 10'u kesilecek. Daha sonra tüm bu rakamlara %50 ÖTV eklendi. Ortaya çıkan sayıdan %18 KDV'yi çıkarırsak telefonun fiyatı en az iki katına çıkıyordu.