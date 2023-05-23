Telefon almak isteyenler listeye bakmadan geçmesin! En iyi Android telefonlar tek tek sıralandı!

EN İYİ ANDROİD TELEFONLAR

Telefon almadan önce internet üzerinden en iyi işlemci telefonları araştıran insanlar için son ayın en çok tercih edilen Android telefonları sıralandı. Peki en iyi performansı olan android telefonlar hangileri? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Yapılan son sıralamaya göre en iyi performansa sahip android telefonlar şu şekilde sıralandı; Asus ROG Phone 7 Pro akıllı telefon, Red Magix 8 Pro+ akıllı telefon, Mi 13 Pro akıllı telefon, Mi 13 akıllı telefon, İQOO 11 akıllı telefon, Galaxy S23 Ultra akıllı telefon, Galaxy S23+ akıllı telefon, Galaxy S23 akıllı telefon, OnePlus 11 akıllı telefon, HONOR Magic5 akıllı telefon.Orta seviyede güçlü olan android telefonlar ise sırasına göre şu şekilde; İQOO Neo7 akıllı telefon, Mi 12T akıllı telefon, Realme GT Neo 3 akıllı telefon, Poco X4 GT akıllı telefon, Redmi K50i akıllı telefon, Redmi Note 11T Pro akıllı telefon, Realme GT Neo2 akıllı telefon, iQOO Neo6 akıllı telefon, Motorola Edge 20 Pro akıllı telefon ve Realme GT Neo3T akıllı telefon.