Telefon almak isteyenleri heyecanlandıran model! Samsung Galaxy A34 bu fiyatıyla kapış kapış satılacak!







SAMSUNG GALAXY A34 ÖZELLİKLERİ







SAMSUNG GALAXY A34 FİYATI

Teknoloji gün geçtikçe ilerlemeye devam ederken akıllı telefon pazarının başarılı markalarından olan Samsung ürün çıkarmaya tüm hızıyla devam ediyor. Güney Koreli üretici bugün yeni akıllı telefonu piyasaya sundu. Yeni çıkan modellerden olan Galaxy A34 üzerine kullanıcılar modelin özelliklerini ve fiyat araştırmaları arttı.6.6 inç 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü olan modelin 20:9 en boy oranı sunan Super AMOLED panelinde yer alıyor. Bununla beraber ekranda Infinity-U özelliği, 120 Hz yenileme hızı ve Corning Gorilla Glass 5 koruma teknolojisi kullanıcılarla buluşması adına piyasaya sunuldu. Güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucuysa ekranın alt kısmında bulunuyor.Mediatek Dimensity 1080. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 2x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G68 MC4 grafik biriminde bulunuyor.Samsung Galaxy A34, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolaması üzerine satışa sunulurken modelin renkleri olan siyah, gümüş ve açık yeşil renk opsiyonlarına kullanıcılara sunuluyor. Akıllı telefonun başlangıç fiyatı 390 euro seviyelerinde. Türkiye'de ki satış için belirlenecek rakam ise 21 Mart tarihinde belirlenecek.